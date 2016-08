Framtiden i våre hender-leder inn i MDG

– Jeg har vært medlem i et halvt år, men det har vært en modningsprosess at jeg ønsker meg inn i politikken. De Grønne er et naturlig valg, fordi de våger å utfordre en rekke dogmer i norsk politikk, forteller Hermstad til NTB.

Han er en av kandidatene på Hordaland MDGs uprioriterte topp 15-liste, som sendes ut i neste uke. Så har medlemmene mulighet til å kommentere lista og sende inn nye kandidater. Selve nominasjonsmøtet holdes 26. november.

– Må bli et klimavalg

– Jeg ønsker å endre troen på at vi kan løse alle problemer bare vi får enda mer penger. Derfor må De Grønne bli større og viktigere og bli en reell maktfaktor i Norge. Neste stortingsperiode blir helt avgjørende. Valget til neste år må bli et klimavalg, sier Hermstad.

Arild Hermstad har bodd i Oslo de siste 15 årene, men mener ifølge Bergens Tidende at det er naturlig å stille for hjemfylket Hordaland. Han sier det kan bli vanskelig å kombinere jobben i Framtiden i våre hender med å drive valgkamp og at det kan ble aktuelt å enten ta permisjon eller å slutte i jobben.

Haltbrekken i SV

En annen miljøtopp, avtroppende leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet, kunngjorde nylig at han sikter mot førsteplassen på lista til Sosialistisk Venstreparti i Sør-Trøndelag.

– Kampen for miljøet og et rettferdig og solidarisk samfunn har vært grunnleggende for meg helt siden ungdommen. Jeg ønsker nå å videreføre dette i politikken og håper å få sjansen til å gjøre det på Stortinget, uttalte Haltbrekken.

Innstillingen fra nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag SV vil være klar 7. september. Nominasjonsmøtet finner sted 5. november. (©NTB)