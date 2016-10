Frank Sve trekker seg fra nominasjonskamp: – Er ikke blitt presset

Frank Sve trakk seg tirsdag overraskende fra nominasjonskampen i Møre og Romsdal Frp.

Dermed ligger det an til at Sylvi Listhaug blir nummer én på Frps liste i Møre og Romsdal, mens landbruksminister Jon Georg Dale blir nummer to.

En enstemmig nominasjonskomité foreslo nylig – overraskende for mange – som listetopp på Frps stortingsliste i Møre og Romsdal.

Årsaken til at det kom overraskende på mange, var at Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik hadde takket nei til gjenvalg, og begrunnet det med at han ikke ville stå i veien for Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale som er «større politiske talenter enn jeg noen gang har vært».

– Vi snakket ikke sammen

Sve sier til Aftenposten at han hadde fått en forståelse av at Listhaug hadde akseptert og var komfortabel med å stå på annenplass.

Olav Olsen

– Det var derfor jeg takket ja, sier Sve.

– Hadde jeg visst at hun gikk for førsteplassen, så er det tvilsomt om jeg hadde stilt i det hele tatt. Hadde vi snakket sammen på forhånd, så hadde dette ikke skjedd, sier han.

– Kavaleriet ville blitt rullet frem

Sve sier det kunne blitt ødeleggende for partiet med en åpen valgkamp mellom de tre helt frem til nominasjonsmøtet i februar.

– Jeg tror sjansen for at undertegnede kunne ha vunnet er minst like stor som at Sylvi kan gjøre det. Det ville dermed fort ha blitt vedvarende splid og uenighet i partiet helt frem til februar, som ville ha skadet oss.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det går an å vinne nominasjonen, men samtidig påføre fylkeslaget og partiet tap, og skade valgkampen. Det er jeg ikke interessert i. Kavaleriet ville blitt rullet frem på begge sider. Ingen var tjent med det.

– Dette kom skjevt ut fra hoppkanten, og vi kunne alle tre ha risikert å ramle i unnarennet, sier Sve.

Tirsdag var Sve, samt Listhaug og Dale, samlet på stortingskontoret til parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, da nyheten sprakk.

Ikke snakket med Siv Jensen

– Ble du presset til å vike plass for Listhaug og Dale?

– Nei, da hadde det blitt bråk. Det er det ingen som hadde våget.

– Men er du blitt overtalt av noen?

– Nei, overhodet ikke. Jeg kan tenke selv.

– Men hvem har du snakket med, da?

– Jeg har snakket med Sylvi og Jon om dette.

– Har Siv Jensen ringt deg angående dette?

– Nei.

– Er du blitt lovet noe annet, et politisk «bein»? Blir du statssekretær?

– Nei, det er jeg ikke. jeg vet hvilken posisjon jeg har i partiet. Jeg har alltid satt partiet øverst. Jeg vil være til disposisjon for partiet.

– Du er en populær politiker i Frp og fikk suverent flest personstemmer ved siste fylkestingsvalg i Møre og Romsdal. Kan du bli foreslått på nominasjonsmøtet i februar til førsteplassen, og likevel vinne nominasjonen?

– Nei. Jeg er nå helt ute av listen, og vil derfor uansett ikke være kandidat. Jeg vil nå gi Sylvi og Jon 110 prosent backing.

– Hva synes du om nominasjonskomiteen nå, da?

– Nei, de har operert i vanskelig farvann. Men nå er det historie.

– Hvilke politiske ambisjoner har du nå?

– Vi skal vinne et fylkestingsvalg, og jeg er fylkesordførerkandidat.

– Er det mulig at du er kandidat til en stortingsplass for Møre og Romsdal om fem år, ved valget i 2021?

– Nei, det tror jeg ikke.

– Men du mente det var din tur nå. Det sa du til lokale medier da du ble innstilt på førsteplass. Mente du ikke det?

– Jo, men jeg trodde da at det var avklart at Sylvi aksepterte annenplassen.

Vil ikke takle dem ut av prosessen

– Hør her, vi tre er, og har vært gode venner. Vi har alltid snakket godt sammen. Nå har vi endelig fått snakket ut, gått gjennom prosessen og da var konklusjonen enkel for meg. Vi kan ikke drive valgkamp mot hverandre, sier Sve

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er best for partiet, og valget i Møre og Romsdal, at jeg går ut av stortingslisten, og at Sylvi topper den.

– Vi snakker her om to politikere som partiet har bygd opp, som vi er stolte av og som nå er statsråder. Jeg vil ikke bidra til å takle dem ut av prosessen.

– Storsinnet av Frank

Listhaug sier det hele skyldes kommunikasjonssvikt. Først etter samtaler sit helg, da alle tre var samlet til på Frps landsstyremøte i Oslo, fikk de snakket ut om situasjonen som hadde oppstått.

– Det er utrolig storsinnet av Frank å tre tilbake. Han er en markant politiker i Møre og Romsdal. Det ville ha blitt spennende å stå i dette til februar, men for partiet ville det ha vært skadelig, sier Listhaug.