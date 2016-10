Frp-ere vil ha høring om Regjeringens tobakklov

Bakgrunnen for kravet er blant annet avsløringen av at en forskningsrapport om snus ikke ble publisert, og innholdet heller ikke ble gjort kjent for Stortinget, skriver VG.

– VG har avdekket at forskning er holdt unna Stortinget. Det skaper usikkerhet. Det kan være greit at vi får det direkte til komiteen, sier stortingsrepresentant Morten Wold (Frp).

Aps Torgeir Micaelsen, som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité utelukker ikke at det kan bli aktuelt med en åpen høring. Det gjør heller ikke Høyres helsepolitiker Sveinung Stensland, selv om han mener saken er godt opplyst allerede. Tirsdag avgjør komiteen om det blir høring eller ikke.

Regjeringens forslag til ny tobakksskadelov skal behandles på Stortinget i løpet av høsten. Ett av forslagene er nøytrale pakninger for tobakk. Frps landsmøte gikk imot dette, men partiets statsråder tok ikke dissens mot forslaget fra helseminister Bent Høie (H). Stortingsgruppen til Frp vil gi Høie muligheten til å overbevise også dem i en eventuell høring.

– Det er opp til statsråden selv å si om han vil komme eller ikke, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp).