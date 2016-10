Frp-forslag: La 18-åringer kjøpe sprit

– Er du 18 år og myndig kan du gjøre alt, foruten to ting: Kjøre lastebil og kjøpe sprit. Du kan gifte deg, ta opp gjeld, og styre et land, men du kan ikke ta en konjakk til kaffen, sier nestlederen i Frps programkomité, Harald Tom Nesvik, til VG.

I partiprogrammet som nå sendes ut på høring, foreslås det blant annet også å oppheve monopolet på omsetning av alkoholholdige drikker og fjerne reguleringen av åpnings- og skjenketider.

Avgiftene på alkohol og tobakk skal også ned.

Forslagene får Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen til å se rødt.

– Dette er forslag som betyr mye for helsen til folk, og om dette blir vedtatt, vil vi få et samfunn med mer vold, økt kriminalitet og mer utrygghet for barn som har foreldre med et uvettig forbruk av alkohol, mener Micaelsen.