Frp forsvarer byråkratveksten - delvis

Venstre jobber nå med nytt partiprogram for neste fireårsperiode og i den forbindelse sa nestleder i programkomiteen, Guro Melby til Aftenposten at Regjeringen ikke greier å stanse veksten i byråkratiet, på tross av klare intensjoner om å gjøre akkurat det.

I stedet er det blitt en enorm byråkratisering. Aftenposten skrev i vår at det er blitt rundt 8000 flere ansatte enn under Aps Sigbjørn Johnsen som var Siv Jensens forgjenger i finansministerposten.

Frp lovet «krig mot byråkratiet» - men byråkratveksten fortsetter med Siv Jensen som finansminister

– Erkjenner at vi ikke har lyktes fullt ut

Frps Helge André Njåstad, leder av kommunalkomiteen i Stortinget, sier at saken er mer sammensatt:

– Deler av økningen er kommet på områder som er en villet utvikling, sier Njåstad og ramser opp disse punktene:

Antall politiutdannede økt med om lag 800 årsverk ifølge Politidirektoratets årsrapport.

Universiteter og høyskoler har hatt en vekst på over 2000 årsverk ifølge database for statistikk om høyere utdannelse.

Vegvesenets regioner har hatt økning med ca. 300 årsverk i 2014 og 2015 ifølge Vegvesenets årsrapport. Denne veksten har i all hovedsak (76 prosent) funnet sted på kjerneområdene på veisiden hvor det har vært en markert aktivitetsvekst (planlegging, utbygging, drift og forvaltning).

– Men selv om man trekker fra politiutdannede, universiteter og høyskoler og Vegvesenets regioner, som du nevner, er det minst 5000 flere «byråkrater»? Er det ikke like greit å innrømme at dette har vært vanskeligere enn dere hadde trodd? Også Siv Jensen sa jo til Aftenposten at «vi har fortsatt en vei å gå», da saken ble omtalt tidligere i år?

– Vi erkjenner at vi ikke har lyktes fullt ut, men noe av økningen er altså en villet politikk. Men vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder underliggende etater. Venstre vil øke antall byråkrater i Miljødirektoratet som et eksempel på at de også øker, sier Njåstad.