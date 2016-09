– Jeg synes ikke vi skal gå med på å øke avgiftene i det hele tatt, sier han om avgifter på bensin og diesel.

Venstre ønsker å øke avgiftene med rundt en krone pr. liter, i Høyre snakkes det om en 50-øring. Men i Frp stritter de imot. Fredag ettermiddag og kveld samles landsstyret i Frp der finansminister og Frp-leder Siv Jensen drøfter bil- og drivstoffavgifer med sine egne.

Tydelig tale fra Hurum

Fra Hurumlandet er rådene til Frp-lederen svært tydelige:

– Ikke rør drivstoffavgiftene!

– Mange stemmer på Frp på grunn av avgiftspolitikken, bompengene og andre bilrelaterte ting, sier Granli.

Han er nestleder i Hurum Frp og vararepresentant til kommunestyret, der han tidligere har sittet i flere perioder. Bilen bruker han hele tiden i jobben i Hurum energi der han monterer strømmålere.

Kan ikke velge mellom bil og kollektivtrafikk

Tom Roger Granli bor i Filtvet på Hurumlandet i Buskerud. Utenfor huset til Frp-politikeren står det flere biler, inkludert en veteran: en rød Corvette. Fra terrassen kan han se rett ut på båttrafikken i Oslofjorden, men tog, trikk og bane må han bokstavelig talt se langt etter. Og skal han ta bussen til Holmsbu sent en ettermiddag, må han vente til dagen etter før det går noen buss hjem igjen.

Kollektivtilbudet beskriver han med ett ord: «Elendig.»

– Før de begynner å øke avgiftene må de bygge ut kollektivtrafikken slik at man har mulighet til å velge. Det er ikke valgfritt om man vil velge bil eller å reise kollektivt i distriktene i dag, sier han.

Dyrere bensin vil ramme pendlere

Økte drivstoffavgifter kan bli en del av et grønt skatteskift som Regjeringen jobber med: Utgangspunktet er at klimaskadelige utslipp skal ilegges økte avgifter, samtidig som klimavennlige produkter og adferd skal premieres i skatte- og avgiftssystemet. Men forslag om å bytte økt avgift på bensin og diesel mot lavere eller ingen årsavgift, synes ikke Granli noe om.

– Jeg vil heller ha årsavgift, sier han og forteller at han bruker bilen så mye at han tror drivstoffutgiftene kommer til å øke mer enn gevinsten ved bortfall av årsavgiften.

– Slik blir det i hvertfall for oss i grisgrente strøk, sier han og minner om at mange i Hurum er blitt pendlere etter at Sødra Cell la ned cellulosefabrikken på Tofte. De må bruke bil.

Bortfall av bompenger kan være motytelse

Dersom Granli skal støtte et grønt skatteskift, må det ende «under null» - man må altså gi mer i avgiftslettelser på bil enn man øker drivstoffavgiftene.

– Da må man helst fjerne de andre bilavgiftene - og alle bompengene, sier han og minner om at Frp «gikk til valg på å fjerne bompengene».

Småpartiene har for mye makt

Det er Venstre som er pådriveren for å avgiftsbelegge bruk av biler mer enn i dag.

– Det eneste gode jeg kan si om Venstre, er at det er et såkalt liberalt parti. Men for meg er liberalisme at man skal bestemme over eget liv. I denne saken skal vi tvinges til å gjøre ting mot vår vilje, men vi har ingen mulighet til å komme unna bilbruk, sier han og slår fast at han generelt synes «småpartiene har altfor mye å si».