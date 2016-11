Jensen passerte fremmøtt presse uten å gi noen kommentarer da hun kom til Statsministerboligen like før klokka 16.30.

Rundt ti minutter etter ankom også Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg. Senere ankom også blant annet finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi.

– Jeg har blitt kalt inn av Erna, sier han til pressen på vei inn.

– Går det mot et brudd?

– Jeg vet ikke. Jeg er blitt kalt inn av Erna. Så får vi se, svarte Limi ifølge VG.

Også Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten deltok i møtet. Sandberg forlot møtet igjen rundt kl 18 mandag kveld.

På spørsmål om han tror regjeringen overlever budsjetthøsten, svarte Sandberg muntert på vei ut:

– Det er bare politikk det handler om, alt ordner seg til jul!

Les også Trine Eilertsens kommentar om borgerlig kaos 2.0: Venstre jobber for et klimapolitisk skippertak. Det kan velte samarbeidsavtalen

Aftenposten fikk tidligere mandag beskjed om at det skulle være møte med budsjettforhandlinger mellom Regjeringen og støttepartiene i statsministerboligen klokken 16.30, men mandag ettermiddag kom beskjeden om at at møtet var utsatt.

– Vi jobber ut over kvelden med forslagene fra Venstre, sa statssekretær Sigbjørn Aanes (H) til Aftenposten.

NRK melder mandag kveld at statsminister Erna Solberg forsøker å overbevise regjeringspartner Frp om å godta endringer i bilpakken der høyere drivstoffavgifter kompenseres med lettelser som gjør at bilistene samlet sett kommer ut i pluss.

Fakta: Fakta om budsjettprosessen Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF startet onsdag 2. november. Budsjettet behandles av Stortinget i finansdebatten, som er satt til 5. desember. For at finanskomiteen skulle rekke å legge fram en samlet innstilling, måtte partene ha blitt enige innen fristen søndag 20. november. Finanskomiteen har i stedet mulighet til å levere en tilleggsinnstilling. Fristen er torsdag 24. november. Dersom det blir enighet etter denne dato, har finanskomiteen mulighet for å be presidentskapet om å endre dato for finansdebatten. Blir det ingen enighet, er det regjeringens primærforslag, med noen justeringer, som er utgangspunkt for finansdebatten. Siste møtedag før Stortinget tar juleferie er tirsdag 20. desember. Kilde: NTB

Heiko Junge/ NTB scanpix

Hareide: Forventer nytt møte i morgen

KrF-leder Knut Arild Hareide tilbringer kvelden på sitt kontor på Stortinget. Han regner ikke med invitasjon til noe nytt forhandlingsmøte med regjeringspartiene før tirsdag morgen.

– Etter gruppemøtet i dag har vi valgt å spille inn konkrete forslag som vi ber Regjeringen vurdere. Det er bakgrunnen for at det er et møte mellom Høyre og Frp nå, sier Hareide til Aftenposten.

– Det er naturlig at Regjeringen trenger litt mer tid, så jeg forventer ikke nye møter i dag. Min forventning er at det blir nye møter i morgen, og helst at vi kommer i gang så tidlig som mulig, sier KrF-lederen.

KrF har spilt inn både forslag til løsninger på den fastlåste debatten om tiltak for å redusere klimautslipp, og mer til KrFs hjertesaker som sårbare barn, skole og distrikt.

– Er miljøforslagene dere har spilt inn i dag egnet til å bygge bro mellom Venstre på den ene siden og Frp på den andre?

– Det kan de være. Men det skal ikke jeg uttale meg om, det må de partiene gjøre.

Vidar Ruud/ NTB scanpix

– Opplever vilje fra alle fire

En kilde i ett av regjeringspartiene sa til Aftenposten tidligere i dag at det ikke lenger er et spørsmål om Venstre kom til å bryte forhandlingene, men når.

KrF-lederen deler ikke denne virkelighetsoppfatningen.

– Jeg opplever at det er fire partier som ønsker å få til en enighet, sier Hareide.

Venstre la lørdag frem nye klimaforslag der partiet blant annet la opp til en økning i CO2-avgiften.

Høyre og Frp reagerer på dette, fordi de mener det indirekte vil føre til høyere pumpepriser på bensin og diesel.

Også KrF-kilder kaller deler av Venstres nye klimapakke for «urealistisk» og «skrivebordsforslag».

DN melder at Erna Solberg og de andre i regjeringspartiene måtte vente halvannen time på KrF og Venstre som forhandlet seg i mellom på et separat rom i statsministerboligen før de kunne begynne selve forhandlingsmøtet lørdag kveld.