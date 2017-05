– Jeg tror mange er oppgitt over at de stemmer på de store partiene, og så er det et lite parti som har vetorett i enkeltsaker. Det gjør at folk tenker at det ikke er vits å stemme, sier Helge André Njåstad til Aftenposten.

Han sitter på Stortinget for Frp, og møter også i partiets sentralstyre.

Frp har på helgens landsmøte gått inn for å heve sperregrensen, som i dag ligger på fire prosent.

Fakta: Dette er sperregrensen I dag er det 169 representanter på Stortinget. 19 av dem er utjevningsmandater. For å kunne få utjevningsmandat, må partiet på landsbasis ha en oppslutning på fire prosent, der sperregrensen ligger. De fordeles etter regler du kan lese mer om her.

Fem av Venstres ni representanter og fem av KrFs ti er i dag utjevningsmandater.

– Ved å øke sperregrensen sikrer du at partiene må ha en viss størrelse for å ha hånden på rattet, sier Njåstad.

Får Frp viljen sin, kan det få dramatiske konsekvenser for regjeringens to støttepartier.

På flere meningsmålinger ligger Venstre allerede under dagens sperregrense.

Dersom grensen heves med ett prosentpoeng, ville også KrF ligge under, viser pollofpolls gjennomsnitt av meningsmålinger for høstens valg.

Vil «øke oppslutningen om demokratiet»

Frps programkomité, som har vært ledet av nestleder og statsråd Per Sandberg, uttrykker i programmet bekymring for lav valgdeltagelse.

– Det er derfor nødvendig å iverksette ulike tiltak for å øke oppslutningen om demokratiet, f.eks. økt sperregrense, elektronisk stemmegivning og økt velgerinnflytelse gjennom stryking og kumulering, står det i programmet.

Mener store partier bør styre mer

Hva partiet mener sperregrensen bør ligge på er ikke tallfestet. Tidligere har de ment at den bør ligge på seks prosent. Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik vil ikke gi et konkret tall, men sier det vil være snakk om en justering på «ett prosentpoeng eller to».

– Tror du KrF og Venstre kan tolke dette som et uttrykk for at dere mener de har hatt for mye innflytelse?

– Nei, overhodet ikke. Det har vært en løpende diskusjon, ikke bare hos Fremskrittspartiet, men også blant folket og i de andre partiene i mange år. På et tidspunkt er det på tide å evaluere hvorvidt grensen er riktig, og om man bør se på andre tiltak for å øke valgdeltagelsen, sier Nesvik til Aftenposten.

Fakta: Vedtak fra Fremskrittspartiets landsmøte Fremskrittspartiet vedtok lørdag et nytt prinsipp- og handlingsprogram for neste periode. For første gang sier Frp nei til norsk medlemskap i EU. Partiet åpner også for å reforhandle deler av EØS-avtalen. Etter voteringer lørdag om flere dissenser ble det klart at Frp vil tillate dobbelt statsborgerskap og forby rituell omskjæring av gutter. Det ble også vedtatt å pålegge internettleverandører seks måneders lagringstid av IP-adresser. Forslag om å si nei til tvang i kommunesammenslåinger falt. Det samme gjorde forslaget om å avvikle Politidirektoratet og forslaget om å åpne for surrogati. Søndag ble en rekke uttalelser og resolusjoner vedtatt. Blant dem er gransking av moskeer, krav om skolegudstjenester og ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet. Frp slår fast at kommunenes adgang til å utskrive eiendomsskatt skal avvikles innen 2020. Landsmøtet tar til orde for at båndene til Israel skal styrkes, at støtten til Palestinakomiteen kuttes og at bistanden avvikles til «palestinske eller arabiske myndigheter og grupper som avviser Israel som en jødisk stat». Frp skjerper NATO-forpliktelsene og går inn for at 2 prosent av BNP skal gå til forsvarsformål innen 2022. Reklamefinansiert utbygging av infrastruktur, fornyet innsats for å få på plass et nasjonalt tiggeforbud samt å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen. (NTB)

KrF: Det er selvmotsigende

KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen som gjentatte ganger har forhandlet med Frp om statsbudsjett, mener det delvis er en motsetning mellom å ville styrke demokratiet og samtidig foreslå å utelukke partier som ikke har en gitt oppslutning.

– Jeg vil vel si at det er en selvmotsigelse, sier han.

– Er du overrasket over at dette kommer inn i Frps program nå – etter at dere har samarbeidet med Frp i snart fire år?

– De må jo drive sin egen politikkutvikling. Men det kommer på et interessant tidspunkt, sier Syversen.

Venstre: Ikke bra for demokratiet

– Det er ikke bra for demokratiet hvis man skal bruke slike tekniske hindringer for å påvirke valgresultatet. Jeg tror vi nå har en innarbeidet grense på utjevningsmandater på fire prosent, og den tror jeg det er viktig å videreføre, sier nestleder Ola Elvestuen i Venstre.

Han vil ikke spekulere i hvorfor Frp har fremmer forslag om dette nå.

– Men det vil jo da blir flere stemmer som ikke teller. Og det blir flere som ikke får representasjon ut ifra hva de velger, så det er en feilvurdering, sier han.