Frps Tybring-Gjedde én time etter angrepet: Sveriges statsminister må si unnskyld til folket for innvandringen

«Sveriges Statsminister Stefan Løfven burde i etterkant be det svenske folket om unnskyldning for over tid å ha ført Europas mest uansvarlige, naive og kulturelt utslettende innvandringspolitikk», skrev Tybring-Gjedde kort tid etter at en lastebil meide ned fotgjengere i Stockholm sentrum.

Øverst i meldingen uttrykte han sin medfølelse til ofrene i Stockholm.

– Hvordan kan du koble dette angrepet til innvandring så raskt?

– Jeg har ikke sagt mer enn hva eksperter har sagt på radio og TV. Jeg har også sagt at jeg tar et forbehold om at det kan være en annen person som står bak. Noen ytterligere kommentar ønsker jeg ikke å gi, sier Tybring-Gjedde til Aftenposten.

Aftenposten har ikke umiddelbart kunnet ettergå hva ekspertene Tybring-Gjedde viser til har sagt i etermediene.

Redigeringsloggen i Facebook viser at forbeholdet ble lagt til av Tybring-Gjedde ca. én time etter at det opprinnelige innlegget ble publisert på Facebook.

Sent fredag kveld ble det klart at én person er pågrepet for angrepet som tok fire liv. Ifølge Aftonbladet skal en 39 år gammel mann med usbekisk bakgrunn ha erkjent at han sto bak angrepet.

Innlegget på den offentlige Facebook-profilen til politikeren fra Fremskrittspartiet fikk et stor antall «tommel opp», nesten 1200 etter seks timer, mens andre viste sin misbilligelse med å trykke «sint fjes».

Et stort antall personer kommenterte også innlegget. Der fikk Tybring-Gjedde både støtte og sterk kritkk.

«Dette er det jævligste jeg har sett fra en norsk politiker noensinne», skrev en leser, mens andre tok til orde for at Sveriges statsminister bør stilles for riksrett.

Andre lesere nøyde seg med å fortelle at Sverige har stengt grensene mens Stefan Löfven har vært statsminister. En peker på at det var åtte års borgerlig styre i Sverige før Sosialdemokratenes mindretallsregjering overtok.