Nivået på drivstoffavgiftene er for tiden et av de vanskeligste temaene i samarbeidet mellom regjeringspartiene og de to sentrumspartiene.

De skal forsøke å bli enige om et grønt skatteskift før forslaget til 2017-budsjettet legges frem 6. oktober.

Blir ikke budsjettet klimavennlig nok, truer sentrale Venstrepolitikere med at hele samarbeidet settes i spill.

Ber om råd fra sine egne

To dager etter at finansminister Siv Jensen har sittet sammen med resten av Regjeringen på den siste budsjettkonferansen før budsjettet legges frem, samler hun fredag klokken 16 sitt eget landsstyre på partikontoret.

Her skal fylkeslederne blant annet drøfte den politiske situasjonen, valgkamp og høstens strategiseminarer.

På møtet kommer striden om drivstoffavgiftene til å bli et viktig tema. Det bekrefter flere fylkesledere i Frp overfor Aftenposten.

Hvor går Frps smertegrense?

– Jeg tenker at dette er noe vi skal komme sammen og diskutere på landsstyremøtet på fredag, sier Aina Stenersen, fylkesleder Oslo Frp.

Hedmark Frp: Ikke spesielt villige til å fire

– Det er klart at for Hedmarks del, er ikke vi spesielt villige til å fire noe på dem. Ut over det, får vi ta diskusjonen på fredag, sier fylkesleder Johan Aas om drivstoffavgiftene.

Frps fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp vil ikke si hva Frp bør akseptere eller ikke, men han understreker at «totalpakken» blir avgjørende.

Samtidig sier han at «bilrelaterte avgifter alltid har vært en viktig sak for Frp».

Sterk motstand i distriktene

– Generelt kan jeg si at vi som bor ute i distriktene mener økte drivstoffavgifter er et dårlig tiltak sett fra vår side, sier fylkesleder Harald Eivind Bakke i Oppland.

Han sier at «det i hvert fall må kompenseres».

Han vil ikke si noe om noen grenser – som Høyres antydning om økning på 50 øre – før han har drøftet det med egen organisasjon, men at utgangspunktet er at Frp er imot slike avgiftsøkninger.

Frp har i alle år markedsført seg som et parti for bilistene.

I opposisjon var reduserte avgifter på både bilbruk og bilkjøp en av partiets viktigste saker, og partiet har forut for mange valg viet bilavgiftene stor plass i valgbrosjyrene.

Høyrekilde: Kan akseptere 50 øre

Som Aftenposten allerede har skrevet, mener en sentralt plassert Høyre-kilde at Høyre bør kunne gå med på å øke avgiftene med 50 øre.

Men han mener det blir viktig å finne løsninger som kompenserer.

I Venstre snakkes det om rundt én krone i økning.

Et grønt skatteskift går ut på å legge skatter og avgifter på klima- og miljøskadelig atferd samtidig som man senker andre skatter og avgifter for bl.a. å fremme miljøvennlige produkter og handlinger.

Og de fire partiene ble i fjor høst enige om at det skal ligge et grønt skatteskift inne i budsjettet for neste år.

Jensen har lansert «tenkte modeller»

Prosessen med å modne Frps politikere til å akseptere økte drivstoffavgifter, begynte Frp-lederen med i vinter.

– Vi må være villig til å gå i debatt med oss selv, fordi det kan potensielt være litt utfordrende for oss, sa hun da hun i februar talte til årsmøtet i Oslo Frp.

Da nevnte hun muligheten for å «gjøre et skifte mellom avgifter på det å eie bil kontra det å bruke bil» og gjøre det på en måte som fører til at «vi som bilister kommer noenlunde likt ut av det.»

Slik kan man gi og ta

Hun nevnte også noen «tenkte eksempler» på hvordan bilavgiftene kunne endres i miljøvennlig retning ved f.eks. å øke dieselavgiften med 40 øre og redusere årsavgiften med 10 prosent.»

Hun nevnte også et eksempel med redusert engangsavgift.

Den gang hadde hun tro på at Høyre, Frp, Venstre og KrF ville kunne nærme seg en løsning om modell innen Regjeringens budsjettkonferanse i mars.

Fasit så langt er at de ikke engang har klart å bli enige innen budsjettkonferansen som ble avsluttet onsdag denne uken.