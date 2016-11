Grande: - Vi er mye nærmere løsning i dag enn vi var i går

Venstre-leder Trine Skei Grande kom ut av forhandlingsmøtet på Statsministerens kontor like før klokken 10.

– Vi jobber på spreng for å prøve å få til noe. Vi er i positiv utvikling, men det er fortsatt veldig mye som gjenstår, sa Grande til journalistene som ventet på utsiden.

– Er dere nærmere en løsning i dag enn dere var i går?

– Vi er mye nærmere løsning i dag enn vi var i går. Vi har tatt noen skritt i riktig retning, men det er ganske mye jobb igjen, sier hun.

Hareide: Jobber med skisse til løsning

Møtet mellom de fire borgerlige partilederne og deres forhandlingsdelegasjoner begynte klokken 08.30.

På vei inn brukte KrF-leder Knut Arild Hareide begrepet «skisse til løsning» om det partitoppene i regjeringspartiene hadde jobbet med i løpet av natten.

– Vi har fått en del svar på KrF og Venstres innspill. Vi er ikke fornøyd med alle svarene, men det er et godt grunnlag for samtaler, sa han på vei inn til et møte på Statsministerens kontor tirsdag morgen.

På vei ut karakteriserte Hareide møtet som godt.

– Vi skal svare på dette skriftlig, så det tar nok litt tid før vi kan ha et nytt møte, sa KrF-lederen.

Han sa de på møtet hadde diskutert ulike tiltak for å få ned klimagassutslippene. På spørsmål om det var deler av det Venstre i helgen la på bordet de nå studerer nærmere, svarte han slik:

– Det stemmer.

Frp fastholder at bilpakken er urørt

Også Frps finanspolitiske talsmann ga uttrykk for en viss optimisme etter tirsdagens møte.

På spørsmål om hvor store deler av det Venstre har lagt på bordet som Frp kan godta, svarte han slik:

– Det er plusser og minuser. Men det er så pass mye som synes løsbart, at det er verdt å sitte sammen og prøve komme frem til et forlik i løpet av de nærmeste dagene, sa Hans Andreas Limi.

Venstre og KrF har lenge krevet at Frp skulle «låse opp» den såkalte bilpakken. Limi avviste alle spekulasjoner om at Frp er på glid i her.

– Nei, det er ikke korrekt. Bilpakken har ikke vært tema hverken i går eller i dag, sier Limi etter tirsdagens møte.

Pakken innebærer noe skjerpede bensin- og dieselavgifter, men samtidig bompengekutt, økt pendlerfradrag og redusert årsavgift for fossilbiler.

Alt i alt får bilistene en gevinst på drøyt 900 millioner i netto i det Regjeringen har lagt frem.

En del annet gjenstår også

En kilde i forhandlingene opplyser at selv om Venstre og KrF nå kommer med så pass god tilbakemelding på Regjeringens siste skisse at man kan snakke om et gjennombrudd, vil det likevel ta et døgn før resten er på plass.

Forhandlingene dreier seg om langt mer enn det grønne skiftet. KrF krever mer penger til flere lærere i skolen, til barnefamilier og til distrikter, og Venstre ønsker mer til sine hjertesaker – det kan dreie seg om alt fra mer til flere studieplasser og til billigere SFO for lavtlønnede.

Fristen forhandlerne nå jobber for å klare, går ut torsdag formiddag.

Det er siste mulighet for å få lagt frem en tilleggsinnstilling til finanskomiteens innstilling.