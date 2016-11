Grande mindre optimistisk med tanke på budsjettløsning

Onsdag ettermidag var Venstre-leder Trine Skei Grande en tur innom miljøstiftelsen Zeros konferanse i Oslo.

– Er du like optimistisk som i går med tanke på en budsjettløsning?

– Nei, det er jeg ikke, sa Trine Skei Grande, tydelig oppgitt.

– Kan du si noe om hvorfor?

– Nei, jeg vil ikke si noe om det nå.

Grande sa videre at hun ikke trodde det ble noe nytt forhandlingsmøte i onsdag, men at hun ikke kunne utelukke det. Hun sier partiene hele tiden utveksler forslag til løsninger.

Meldte om reell fremgang tirsdag

Venstres stortingsrepresentanter hadde sitt ukentlige gruppemøte onsdag ettermiddag.

– Stortingsgruppen har selvsagt diskutert budsjett, men jeg kommer ikke til å gå i detalj om hva, sier finanspolitisk talsperson Terje Breivik.

Tirsdag meldte Venstre-kilder tett på forhandlingene om at det for første gang var reell fremgang i samtalene med regjeringspartiene - etter det de beskrev som tre uker med tilnærmet stillstand.

– Vi er mye nærmere en løsning nå enn vi var i går, sa Grande på vei ut av et forhandlingsmøte på Statsministerens kontor tirsdag morgen.

Fikk tilbakemelding fra regjeringspartiene tirdag kveld

Hva som er årsaken til at Venstre-lederen er blitt mer pessimistisk med tanke på å få til en løsning i løpet av det siste døgnet, er ikke kjent.

Tirsdag kveld ved 22-tiden meldte regjeringspartiene tilbake til KrF og Venstre synspunkter på tidligere forslag som var spilt inn.

Etter dette har det ikke vært forhandlingsmøter mellom de fire partiene.

– Norge gambler med milliarder på at Paris-avtalen mislykkes, sa Zero-topp Marius Holm på dagens konferanse.

Etter det Aftenposten kjenner til, er dette noen av tilbakemeldingene Høyre og Frp har gitt til sentrumspartiene i det fastlåste spørsmålet om klimautslipp:

Å røre pakken med bil- og drivstoffavgifter er ikke aktuelt. Dermed er det heller ikke akseptabelt å gå inn på Venstre-forslaget om at avgiften på diesel settes mer opp, mot at bensinavgiften settes ned.

Å øke CO2-avgiften noe kan være aktuelt, men dette må i så fall motsvares av en reduksjon i veibruksavgiftene slik at bilistene samlet sett ikke kommer dårligere ut.

Regjeringspartiene kan være villige til å drøfte Venstres forslag om et CO2-fond, men mener tidsplanen det er lagt opp til er helt urealistisk.

Venstre ønsker seg at 20 prosent av bensin og diesel som omsettes i 2020 skal være biodrivstoff. Regjeringspartiene kan være villige til å øke omsetningskravet i 2020, men mener 20 prosent er for høyt.

Regjeringspartiene ønsker i utgangspunktet ikke å være med å endre engangsavgiften slik Venstre vil, men denne defineres ikke som en del av bilpakken, og motstanden er ikke absolutt.

Rekker ikke ny frist

Det ligger ikke an til at budsjettforhandlerne på borgerlig side rekker å bli ferdige innen den nye fristen de har satt seg torsdag klokken 18.

– Tiden går og vi arbeider på spreng, men det skal nok holde hardt, sier leder i finanskomiteen Hans Olav Syversen.

Det betyr ikke at det er for sent for partene å bli enige om en budsjettavtale. De har fortsatt tid til å gjøre dette frem til budsjettavstemningen 5. desember, selv om det kan skape praktiske problemer for Stortinget.

Solberg: Avgifter ikke viktigst

Også statsminister Erna Solberg (H) deltok på Zero-konferansen onsdag.

Der ble hun på nytt spurt om bilpakken som regjeringen og samarbeidspartiene krangler om.

– Det er selvsagt ikke kroner og øre i avgifter som er det mest avgjørende, det har vi sagt hele tiden. Det er de store teknologiske skiftene som er viktig for å få dette til, sa statsministeren ifølge NTB og viste til statlige rammebetingelser og investeringer blant annet via Enova, som skal bidra til lavutslippsteknologi.