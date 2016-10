Hagen om Trump:«En privat gubbesamtale med griseprat, det har alle menn vært borti»

– Av to onder er han fortsatt det minste ondet, sier Frps gruppeleder i Oslo, Carl I. Hagen, om presidentkandidat Donald Trump.

Den tidligere Frp-formannen har tidligere gått ut og støttet Trump og gjør det fortsatt – også etter avsløring av det som omtales som en skandalevideo der Trump uttaler seg om sine kvinneerobringer på en måte mange reagerer på.

Hagen: Dumt, men han har beklaget

– Det var en tåpelig uttalelse. Jeg er veldig glad for at han raskt beklaget det, sier Hagen om videoen der Trump blant annet sa at «når du er en kjent person, kan du gjøre hva du vil med kvinner».

Samtidig påpeker Hagen at han synes lydklippet sier noe om metodene som blir brukt i denne valgkampen.

– Dette var en privat samtale mellom to gubber, som i en badstu. Og det er tolvt år siden, sier Hagen, som legger til at man skal ha en viss respekt for «det som er i privatlivet» til kandidatene.

«En gubbesamtale med griseprat»

– At det nå brukes av motstanderne – en privat gubbesamtale med griseprat, det har alle menn vært borti – og en del kvinnefolk. Det er dumt, men han har beklaget, og jeg vil ikke overdrive selv om det er fælt å høre klippet, sier han.

Hagen sier han fortsatt støtter den omdiskuterte republikanske kandidaten «på tross av dumme uttalelser og merkverdig oppførsel.»

– Jeg tror fortsatt han vil kunne gjøre en del betydelige endringer ved å få inn en del næringsfolk i styre og stell og få snudd noen stener og endret ting, men jeg liker det jo ikke, sier Hagen om Trump. Samtidig påpeker han at det også i USA er et sterkt byråkrati og embetsverk, og at det derfor ikke representerer noen fare å slippe til Trump.

– Jeg fastholder fortsatt at i valget mellom to onder – og på tross av mange dumme uttalelser og merkverdig oppførsel – av to onder er han fortsatt det minste ondet, sier Hagen.

– For meg er det også viktig at Donald Trump er en klimarealist, mens Hillary er er klimahysteriker, legger han til.

Leirstein: Ikke så gal som andre vil ha det til

Frps parlamentariske nestleder Ulf Leirstein opprettholder også sin støtte til Trump.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Ja, jeg hadde stemt på ham hvis jeg hadde stemmerett. Men det har jeg ikke, så det er kanskje ikke så interessant hva jeg mener, skriver Leirstein i en SMS til Aftenposten.

Uttalelsene Trump kom med i det tolv år gamle opptaket kommenterer Frp-politikeren slik: «Synes de uttalelsene representerer et syn ingen oppegående mennesker bør støtte. Men han har beklaget og det må være lov i politikken også»

Lerstein er den eneste sittende stortingspolitikeren som til nå har gått åpent ut med støtte til Donald Trump som presidentkandidat. – Jeg mener Trump ikke er så gal som andre skal ha det til. Jeg støtter ham ikke for de veldig skarpe uttalelsene, men politikken som ligger i bunn, sa han til Aftenposten i september.

Mener Clinton-avsløringer er like interessante

Leirstein påpeker videre at han synes det som er blitt lekket om Clinton for et par dager siden, er like interessant, men at han registrerer at avsløringene om demokratenes presidentkandidat ikke får like stor oppmerksomhet.

Lørdag lekket Wikileaks avskrifter av taler Hillary Clinton holdt bak lukkede dører til finans- og banktopper etter at hun gikk av som utenriksminister i 2013 og frem til 2015.

Clinton skal ifølge NTB blant annet ha sagt at hennes drøm var «et felles marked for hele (den vestlige) halvkule med frihandel og åpne grenser». Clinton endret standpunkt til handelsavtaler samtidig som den demokratiske nominasjonskampen mot Bernie Sanders avslørte stor motstand mot frihandel på den demokratiske grasrota.