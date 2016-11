Hareide: - Vi diskuterer en skisse til løsning

Venstre-leder Trine Skei Grande kom ut av møtet like før klokken 10.

– Vi jobber på spreng for å prøve å få til noe. Vi er i positiv utvikling, men det er fortsatt veldig mye som gjenstår, sa Grande til journalistene som ventet på utsiden.

– Er dere nærmere en løsning i dag enn dere var i går?

– Vi er mye nærmere løsning i dag enn vi er i går. Vi har tatt noen skritt i riktig retning, sier Grande.

Hareide: Jobber med skisse til løsning

Møtet på Statsministerens kontor mellom de fire partilederne på borgerlig side og deres forhandlingsdelegasjoner begynte klokken 08.30.

På vei inn opplyste KrF-leder Knut Arild Hareide at partitoppene i samarbeidspartiene diskuterer en skisse til løsning på budsjettkrisen.

Han fortalte til TV 2 at KrF har jobbet med en skisse som de har fått fra regjeringen i løpet av natten.

– Vi har fått en del svar på KrF og Venstres innspill. Vi er ikke fornøyd med alle svarene, men det er et godt grunnlag for samtaler, sa han på vei inn til et møte på Statsministerens kontor tirsdag morgen.

På vei ut karakteristerte Hareide møtet som godt.

– Vi skal svare på dette skriftlig, så det tar nok litt tid før vi kan ha et nytt møte, sa KrF-lederen.

Forvirring om bilpakken tirsdag morgen

Venstre-leder Trine Skei Grande var taus da hun kom til møtet. Også de finanspolitiske talspersonene fra Venstre og KrF er til stede.

Ved møtets start er det full forvirring om bilpakken: VG melder at Frp nå skal være på glid med tanke på å gjøre endringer i denne, mens Dagbladet skriver at KrF og Venstre vil få beskjed om at bilpakken ikke skal røres.

Høyre og Frp møttes alene mandag

Partitopper fra Høyre og Frp møttes alene mandag kveld for å prøve å finne en løsning.

Det er særlig bilpolitikken og det grønne skiftet som skaper hodebry.

Pakken innebærer noe skjerpede bensin- og dieselavgifter, men samtidig bompengekutt, økt pendlerfradrag og redusert årsavgift for fossilbiler.

Høyre la frem pakken sammen med Frp allerede før budsjettet kom for å unngå å måtte kjempe mot Frp og Venstre på to fronter i selve budsjettforhandlingene.

NRK: Solberg presset for å åpne bilpakken

Men Venstre har stått hardt på at endringer i bilpakken er sentralt for å få ned norske klimautslipp.

Etter det NRK forstår, jobbet derfor Solberg mandag med å få regjeringskollega Frp med på å åpne pakken. Samtidig skal Høyre jobbe for å få Venstre til å fire på sine krav.

NTB har ikke selv fått bekreftet disse opplysningene. Frp har tidligere i forhandlingene avvist alle forsøk på å endre opplegget.