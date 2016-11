Hareide: – Historieløst å si nei til skolegudstjenester

KrF-leder Knut Arild Hareide er skuffet over at skolene i Voss har besluttet å droppe den tradisjonelle julegudstjenesten i kirken. ’

«Det er historieløst å si nei til skolegudstjenester» og «dette er dessverre en verdikamp» skriver Hareide på sin Facebook-side.

– Jeg er svært skuffet. Paradoksalt nok var det kirken som sto for den første skoleundervisningen i Norge, sier Hareide til NRK.

– Julegudstjenesten har vært en institusjon, men den har vært frivillig og det har vært lov å si nei. Ved å si nei tar rektorene et aktivt verdivalg og bestemmer hvilken kultur vi tar med oss videre, sier Hareide.

Etter at Skulestad skule på Voss i fjor ikke deltok på julegudstjenesten har rektorene ved alle skolene i kommunen gått sammen og opplyst kirken at de kutter ut julegudstjenesten fra og med i år.

De skriver i et brev til kirken at transportkostnader er et tema og at de ikke ønsker at spørsmålet om julegudstjeneste skal splitte skoler, elever og foreldre i kommunen.