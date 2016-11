Hareide tror forsvarsstriden blir løst før helgen

– Jeg tror det blir en avklaring i løpet av dagen eller morgendagen, sa Hareide på vei inn til det andre forhandlingsmøtet mellom seks parlamentariske ledere torsdag.

Han understreker at langtidsplanen berører store og sammensatte spørsmål, og at en enighet ikke handler om helheten i planen.

– Men jeg er ganske optimistisk, fastholdt KrF-lederen.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland var ordknapp.

– Jeg har ikke tenkt å si ett eneste ord om hva som foregår her inne, sa han.

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet leverte tidligere torsdag et forslag til løsning, men sentrumspartiene krever endringer.

– Nå vet vi hvordan de tre store har tenkt rundt planen, sa Hareide da.

Han sier det ble diskutert «substans» i møtet, men ville ikke gå nærmere inn på det de tre store partiene presenterte.

HANDOUT / FORSVARET

Vil ha endringer

Arbeiderpartiet har krevd påplussinger i 2017-budsjettet for å sikre regjeringen flertall for hovedstolpene i langtidsplanen for Forsvaret.

Problemet er at det er KrF og Venstre som skal sikre regjeringen støtte for hele statsbudsjettet, og begge partier vil ha endringer i forsvarsplanen.

– Det er behov for å gjøre endringer i planen. En av måtene å gjøre dette på, er å bevilge mer penger. Det må både omprioriteringer og friske midler til for å finne gode løsninger til slutt, sier Hareide.

Venstre-leder Trine Skei Grande er inne på det samme.

– Vi kommer ikke til å stemme for et budsjett som vi ikke har hatt innflytelse over, sier hun til NTB.

Står samlet

SV er ute av forhandlingene, mens Sp, KrF og Venstre har stått på sidelinjen mens Ap og regjeringspartiene har forsøkt å enes om rammen for forsvarsbudsjettet for neste år.

– Tre partier har hatt hoveddrøftelser, og tre andre partier har sagt at vi gjerne ønsker å bli koblet på og forhandle, sier Hareide.

Venstre og KrF har lagt seg på samme ramme som regjeringen i sine alternative budsjetter.

– Men vi er også villig til bruke mer penger hvis vi ser resultater som går i vår retning, sier han.

På spørsmål om Venstre og KrF vil opptre samlet, inkluderer han Senterpartiet i samme slengen.

– Bra, men de tar større risiko enn jeg ville gjort, sier forsvarssjefen om Regjeringens langtidsplan.

Olav Standal Tangen / Forsvaret

Hær og Heimevern

Mer penger til Hæren og Heimevernet er kravet fra Ap og de øvrige opposisjonspartiene. Samtidig har regjeringspartiene flertall med Ap for hovedstolpene i langtidsplanen for Forsvaret, mer bestemt investeringene i nye kampfly, ubåter og maritime overvåkingsfly.

Venstre ønsker i utgangspunktet å utsette deler av kampflykjøpet, mens Senterpartiet har foreslått å skyve på kjøpet av nye maritime overvåkingsfly.

En avklaring om rammene for forsvarsbudsjettet er nødvendig også for finanspolitikerne i de fire samarbeidspartiene, som onsdag ettermiddag startet forhandlingene om hele 2017-budsjettet.

Utenriks- og forsvarskomiteen har frist til fredag med å levere sin innstilling om Forsvarets langtidsplan. (NTB)