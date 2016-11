Fredag flyttes budsjettforhandlingene opp ett nivå: Til de parlamentariske lederne.

Frontene står nå steilt mot hverandre. Det toppet seg etter at KrF og Venstre ba om avklaring på hvorvidt det var mulig å endre på innholdet i Regjeringens bil- og drivstoffpakke. Svaret fra regjeringspartiene er nei - og det fikk de gjentatt fra Frp på vei inn i forhandlingene torsdag formiddag.

– Lite klokt, sa Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik etter det som da ble et kort møte mellom finanspolitikerne. KrF innkalte stortingsgruppen til en gruppemøte om veien videre. Venstre hadde allerede onsdag en drøfting av «hva skjer hvis vi får nei» i sin gruppe onsdag.

Resultatet ble at de parlamentariske lederne nå kobles inn og overtar ledelsen i forhandlingene fra og med fredag formiddag.

Men bil- og drivstoffpakken er fortsatt en gordisk knute. Og KrF-lederen gir regjeringspartiene hovedskylden for situasjonen som er oppstått.

Hareide hardt ut mot Erna Solberg og Siv Jensen

– Det er lite klokt av Regjeringen å begynne med å fremstille ultimative krav om ting vi har forhandlet om og som vi ikke er blitt enige om, sier Knut Arild Hareide.

Han viser da til at de fire partiene allerede i vår satte seg ned og forsøkte å bli enige om det grønne skatteskiftet, i tråd med en budsjettmerknad fra i fjor. De ble ikke enige, men ifølge KrF la Regjeringen likevel frem det KrF og Venstre hadde avvist - og stilte et ulitimatum.

– Det har vært veldig vanskelige forhandlinger, og det skyldes måten Regjeringen i første fase har valgt å håndtere bl. a. det grønne skiftet på, sier Hareide som sier de fire partiene derfor blir nødt til å «gjøre et forsøk på parlamentarisk ledernivå.»

Hva skjer om budsjettforhandlerne ikke greier å bli enige? Da bør Høyre styre alene, mener sentrale kilder i Venstre og KrF

Utelukker ikke full splid

– Vårt ønske er naturlig nok å få til en løsning, men jeg kan ikke utelukke det motsatte når Regjeringen har valgt, helt bevisst, over så lang tid ikke å være villig til å diskutere helheten i budsjettet, sier han.

– Er du provosert av Høyre og Frps opptreden?

– Jeg måten Regjeringen har håndtert saken på har vært uklok. Vi stiller ikke ultimative krav. Vi vil ha ned klimagassutslippene og det finnes en rekke virkemidler for å få til det. Når man ikke er villig til å gjøre noe, burde det være enda større vilje til å gjøre andre ting, sier han.

Frps landsstyre har bundet opp Regjerigen

Frp, et parti som alltid har gått til valg på løfter om lavere drivstoffavgifter, mener de har strukket seg langt nok med de avgiftsøkningen de har gått med på. En ringerunde Aftenposten foretok til fylkesledere i Frp torsdag formiddag ga tydelige signaler om at regjeringspartiene ikke kan fire på noe av inneholdet i bil- og drivstoffpakken uten at Frps landsstyre går med på det.

– Ja, det er blitt vedtatt at de ikke skulle fire noen ting. Det er vi også blitt informert om senere på telefon, sa fylkesleder Liv Gustavsen i Akershus Frp.

– De har ikke noe å gå på uten at vi blir involvert, sier hun om Frps folk i Regjeringen.

– Vi ga dem et spillerom, og det har de brukt, la hun til.

Skei Grande: legger til grunn av det er forhandlingsvilje

Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande sier hun «legger til grunn at det er forhandlingsvilje hos regjeringspartiene og at de vil gjøre sitt for å bidra til at Regjeringens klimaløfter overfor både Venstre og resten Stortinget holdes, slik at klimagassutslippene kuttes samtidig som samarbeidet på borgerlig side ivaretas.»

Via sin kommunikasjonssjef på Stortinget minner hun om at Venstre og KrF i fjor ble «lovet en klimapakke av Erna og Siv som skulle kutt utslipp.»

– Det var en forutsetning for at fjorårets budsjettavtale fikk flertall på Stortinget. Regjeringen har hittil møtt Stortinget med et ultimatum på en fossil bilpakke som fører til det motsatte. Det er en lite klok strategi både for å få ned utslippene og dersom en mindretallsregjering skal få flertall for sitt budsjett, sier hun.