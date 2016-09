Høyre kan akseptere 50 øres avgiftsøkning på bensin og diesel. Her er ekspertenes dom over miljøeffekten

Bensin- og dieselavgiftene er et brennhett tema i Høyre og Frps arbeid med neste års statsbudsjett.

Aftenposten skrev torsdag at en sentral kilde i Høyre peker på at forbrukerne vil akseptere en økning i drivstoffavgiftene på 50 øre per liter.

Transportøkonomisk institutt har regnet på hvor mye en økning i drivstoffavgiftene vil ha å si for bilkjøringen i Norge:

Om Regjeringen lander på en avgiftsøkning på 50 øre per liter bensin eller diesel, vil dette bare redusere biltrafikken i Norge med mellom 0,5 og én prosent.

Det opplyser forsker Lasse Fridstrøm til Aftenposten.

– Beskjeden effekt

I en rapport fra 2014 har Transportøkonomisk institutt undersøkt miljøeffekten av økt drivstoffpris.

– Det er snakk om en beskjeden effekt. På lang sikt kan du få en større utslippsreduksjon fordi økt pris vil få noen til å kjøpe elbil, hybridbil eller lignende. Men dette tar lang tid. En bil kjøres gjennomsnittlig i 17 år, påpeker Fridstrøm.

– Hvor mye må avgiften på bensin økes om det virkelig skal monne på bilkjøringen?

– Det er feil spørsmål. Det er ikke slik at man kommer til en terskel der det plutselig skjer noe. Sammenhengen mellom økt pris og lavere etterspørsel er jevn.

Seniorforsker Borgar Aamaas ved Cicero senter for klimaforskning sier til NTB at bensinprisen må dobles for å få en betydelig effekt.

Petroleumsinstituttet: - Ren symbolpolitikk

Norsk Petroleumsinstitutt - som er en bransjeforening for olje- og energiselskaper i Norge - har også regnet på hvordan forbrukerne reagerer når bensinprisen stiger.

Instituttets beregninger ligger på linje med de laveste anslagene til Transportøkonomisk institutt.

– Å øke bensinavgiften med 50 øre er ren symbolpolitikk, sier Inger-Lise Nøstvik, generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt, til Aftenposten.

– Forbruket vil ikke endre seg ved en å liten prisendring. Dette vet politikerne godt, mener Nøstvik.

Zero: Feil å kalle dette symbolpolitikk

Miljøstiftelsen Zero har en helt annen vurdering av forslaget om økte drivstoffavgifter og mener det er feil å kalle dette symbolpolitikk.

– Den første effekten det vil ha er at det vil gjøre fornybart drivstoff konkurransedyktig, sier fagsjef Kåre Gunnar Fløystad.

Han peker på at prisen for fornybart drivstoff i dag gjennomgående ligger høyere enn prisen på vanlig bensin og diesel.

– Vi får rapporter om at prisen på fornybart drivstoff ligger i størrelsesordenen 30 øre høyere enn prisen på fossilt drivstoff. Om avgiften på fossilt drivstoff øker med 50 øre kan fornybart drivstoff bli et rimeligere alternativ, sier han.

– Sender et viktig signal om fremtidens biler

Zero mener også økt avgift på bensin og diesel sender et viktig signal til forbrukerne om hva som er fremtidens biler.

– Økning i drivstoffstoffavgiftene vil være et kjempesignal til folk om at det er denne veien det går: Folk vil tenke at når jeg kjøper min neste bil vil jeg ikke ha en bil som er forurensende og dyr i drift, men en nullutslippsbil som er bra både for miljøet og lommeboka.