Tirsdag og onsdag denne uken sitter Regjeringen samlet i en siste og avgjørende budsjettkonferanse om det økonomiske opplegget for 2017.

Sentrale kilder i regjeringspartiene bekrefter overfor Aftenposten at økning av drivstoffavgiftene drøftes her.

– Det er dette som er den store nøtten, sier en sentralt plassert Høyre-kilde.

I Høyre sies det at man bør få til en enighet mellom regjeringspartiene og de to sentrumspartiene før budsjettet legges frem. Det betyr at forhandlingene om et grønt skatteskift vil fortsette etter at Regjeringens siste budsjettkonferanse er over.

Gir staten milliardinntekter

Kilden mener det er mulig å få Norges bilister til å godta en økning i bensin- og dieselavgiften i størrelsesordenen 50 øre per liter.

I Venstre understrekes det at å få til et grønt skatteskift uten å øke avgiftene på drivstoff er svært vanskelig.

Både fordi de mener et grønt skift må gjøre det mindre attraktivt å forurense, samtidig som de må ha penger til gulrøttene: billigere alternativer.

Å øke veibruksavgiften på bensin og diesel med 50 øre per liter vil ifølge Finansdepartementet føre til at statens inntekter øker med om lag 2,9 milliarder kroner per år.

Det går ikke frem om departementets tall er med eller uten moms.

Sitter langt inne for bilistpartiet Frp

Å øke avgiftene på drivstoff, sitter imidlertid svært langt inne hos Frp, som har markedsført seg som bilistenes parti.

Partiet har i budsjettforhandlingene både i fjor og året før satt foten ned for å øke disse avgiftene. Derfor har kompromiss endt med forslag om avgifter på både plastposer og strøm.

Roald, Berit / NTB scanpix

Men partiet gikk i fjor høst med på å love at 2017-budsjettet skulle inneholde et grønt skatteskift: Det dreier seg om å øke skatter og avgifter på miljøskadelige produkter og atferd samtidig som man vil premiere det å være klimavennlig.

Regjeringspartienes utgangspunkt er at pengene man henter inn i statskassen fra bilistene skal gis tilbake til forbrukerne på et annet vis innenfor samme sektor.

Lukter på et helt nytt skattefradrag

Internt i både Høyre og Frp og sentrumspartiene drøftes ulike måter å kompensere for økte drivstoffavgifter. Det kan godt tenkes at løsningen blir en kombinasjon av flere av dem:

Nytt skattefradrag : Venstre-lederen har fremmet forslag om skattefradrag til alle. En Høyre-kilde peker på at det er mulig å målrette dette til alle som har bil.

: Venstre-lederen har fremmet forslag om skattefradrag til alle. En Høyre-kilde peker på at det er mulig å målrette dette til alle som har bil. Kutt i årsavgift : I Frp nevnes dette som et bedre alternativ enn skattefradrag; både fordi Scheel-utvalget foreslår færre fradrag og fordi redusert årsavgift kommer alle bilister til gode. Aftenposten får opplyst at det er lite trolig at avgiften fjernes helt.

: I Frp nevnes dette som et bedre alternativ enn skattefradrag; både fordi Scheel-utvalget foreslår færre fradrag og fordi redusert årsavgift kommer alle bilister til gode. Aftenposten får opplyst at det er lite trolig at avgiften fjernes helt. Omregistreringsavgift : Redusert omregistreringsavgift kan være aktuelt.

: Redusert omregistreringsavgift kan være aktuelt. Større pendlerfradrag: Etter de siste årenes innstramming, vurderes det nå å gå motsatt vei. Dyrere drivstoff blir dermed lettere å svelge for folk som må bruke bil til jobb.

Etter de siste årenes innstramming, vurderes det nå å gå motsatt vei. Dyrere drivstoff blir dermed lettere å svelge for folk som må bruke bil til jobb. Vrakpant: Også ulike varianter av økt vrakpant kan bli aktuelt, f.eks. ved å gi mer til de som vraker de mest forurensende bilene

Her forteller de om vrakpantidé fra Canada

I Canada økes vrakpanten (i form av en rabatt) i takt med hvor klimavennlig bil eller annet alternativ man investerer i.

Siv Jensen og Trine Skei Grande har via en Facebook-video entusiastisk snakket om dette:

Hagen: Velgerne negative til økning over 10–15 øre

Både i Høyre og Venstre sies det at de tror sentrale Frp-politikere er i ferd med å innse at de ikke kommer utenom en viss avgiftsøkning på drivstoff.

Flere har merket seg uttalelser Carl I. Hagen kom med i VG i helgen: Han sa at en økning av bensinprisene «ut over 10–15 øre» vil bli svært negativt mottatt i folket.

Morten Uglum

I Høyre og Venstre tolkes dette som at Hagen indirekte sa det var greit å øke bensinavgiftene litt, og at linjen med absolutt motstand er forlatt.