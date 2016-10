Høyre-topp: – Stoltenberg avslører i boken sin at Ap gir blaffen i trepartssamarbeidet

Det sier Høyres talsperson for arbeidslivspolitikk, Stefan Heggelund. Han har nøye studert memoarboken til tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap), «Min historie»:

– Stoltenberg avslører i boken at Ap i realiteten ikke praktiserer et trepartssamarbeid, men et topartssamarbeid med LO, sier Heggelund.

Han viser til utdrag i Stoltenbergs bok om hvordan pensjonsreformen, som ble gjennomført fra 2011, ble til:

«Det viktigste innholdet i den nye folketrygden ble avgjort mellom Ap og LO. Det skjedde på lukkede rom i regjeringskontorene og i Folkets Hus», skriver Stoltenberg.

«Finansdepartementet var omtrent ikke involvert»

Videre:

«Vi laget en av tidenes største økonomiske reformer i Norge, men Finansdepartementet var omtrent ikke involvert.»

Og dernest:

«De neste årene hadde vi mer enn 100 møter om pensjon. De fleste av dem med Bjarne Håkon og LOs ledelse.»

Stoltenberg har ikke anledning til å kommentere Heggelunds påstand, opplyser Stoltenbergs rådgiver Stein Hernes.

Fakta: Dette er trepartssamarbeidet Regjeringens hjemmeside: «Regjeringen samarbeider med partene i arbeidslivet for å løse en rekke samfunnsutfordringer. Det er de fire største arbeidstagerorganisasjonene (LO, YS, Unio og Akademikerne) og de fire største arbeidsgiverorganisasjonene (NHO, KS, Virke og Spekter) som deltar i trepartssamarbeidet. Trepartssamarbeidet ble institusjonalisert i tiårene etter 1945. Bakteppet var utstrakt forekomst av lockout og streik. Regjeringen kan bruke trepartssamarbeidet og hovedavtalen som instrument for å gjennomføre lønnspolitikk i Norge.

– Gjør opp på kammerset

Heggelund mener sitatene i boken dokumenterer det som mange har ment lenge: Når Ap er i posisjon gjør Ap og LO opp seg imellom på kammerset.

– Pensjon, som er oppspart lønn, er selvsagt en sak som hører hjemme i trepartssamarbeidet. Men, som vi ser i Stoltenbergs bok: Dette ble avgjort bak lukkede dører, mellom Valla og Stoltenberg, og uten NHO. Selv Finansdepartementet ble holdt utenfor.

Han reagerer også på at Stoltenberg i boken gir Unio og YS skylden for at ikke hele reformen ble gjennomført i offentlig sektor.

Signe Dons

– Stoltenberg skriver rett ut at de fleste møtene om pensjon var mellom Arbeiderpartiet og LOs ledelse. Til slutt gir han Unio skylden for det de ikke fikk til. Han forventet tydeligvis at andre forbund skulle akseptere noe som Ap og LO er blitt enige om på bakrommet. Det forteller oss mye om Aps måte å tenke om trepartssamarbeidet på.

– Det er urovekkende å lese hvordan pensjonsreformen ble ansett som vedtatt politikk etter Aps landsmøte og LO-kongressen, sier Heggelund.



NHO: Ap og LO bestemte på forhånd

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, sier at trepartssamarbeidet er «så viktig for norsk arbeidsliv at man må sikre seg at trepartssamarbeidet er reelt».

Hun vil ikke kommentere erfaringene med pensjonsreformen konkret, siden det var før hennes tid som toppsjef i NHO. Men sier likevel:

Furulund Svein Erik / Gedde-Dahl Siri

– Under den rødgrønne regjeringen var dette samarbeidet på mange områder godt og tillitsfullt. Men det var også flere eksempler på at de reelle avgjørelsene var tatt på forhånd mellom Ap og LO, sier hun

– NHO og andre ble så invitert til drøftelser der konklusjonene allerede var trukket. Det gjaldt ikke minst arbeidsmiljøspørsmål.

– Mer reelt trepartssamarbeid nå

Samtidig sier hun at NHO har bedre erfaringer med Solberg-regjeringen enn man hadde med Stoltenberg-regjeringen.·

– Generelt er trepartssamarbeidet blitt mer reelt under Erna Solberg. Vi er ikke alltid enig, men vi oppfatter at drøftelsene blir gjennomført før sakene er endelig bestemt, sier Skogen Lund.

– Holder ikke bare å snakke med LO

Tore Eugen Kvalheim, tidligere YS-leder, hadde følgende hjertesukk i Klassekampen i 2012, på slutten av Stoltenbergs regjeringstid:

Handout / YS

– Regjeringen legger mye vekt på dialog med partene i arbeidslivet, men snakker mest og best med én part. Det holder ikke å bare snakke med LO.

– Useriøst mediestunt

– Det er gledelig at Heggelund har funnet tid til å lese boken, men kritikken må avfeies som et useriøst mediestunt, sier Fredric Holen Bjørdal, talsperson for arbeidslivspolitikk i Ap.

– Høyre har i alle år forsøkt å så tvil og mistanker rundt det tette og gode politiske samarbeidet mellom fagbevegelsen og Ap. Dette samarbeidet er vi stolte av. Det har gitt gode resultater for norsk økonomi og næringsliv.

– Litt pussig å høre slik kritikk fra et parti som er beryktet for å være enten helt ensidig – eller fullstendig overkjøre partene i arbeidslivet. Det gjelder for eksempel pappaperm, midlertidige ansettelser, permitteringsregler og andre ting, sier Bjørdal.