– Jeg må få geleidet mannen min inn i salen. Når må han være i der?

Kongen kommer om en snu time. I visepresidentkontoret i presidentfløyen på Stortinget sjekker Marit Nybakk ut siste frist for når ektefellen Gudbrand Kvaal må ta plass bakerst i Stortingssalen. Det 161. ordentlige storting skal snart settes.

Nybakk har vært med på de siste tredve. Hun har hørt to konger lese trontalen. Hun har sett seks ulike statsministere levere talen til henholdsvis kong Olav og kong Harald, og hun har sett seks ulike stortingspresidenter motta den etter at den er lest.

Men i dag er det siste gang. 69-åringen slutter på Stortinget før Kongen kommer tilbake neste høst. Hun er den eneste representanten som kom inn i perioden 1985–1989 som fortsatt sitter på Stortinget, og hun er tidenes lengststittende kvinne på Tinget.

Olav Olsen

Strid om bensinpriser både da og nå

– Jeg kom inn niende mai 1986, sier hun.

Selv om mye har forandrest seg siden den gang, er det én sak som knytter hennes inntreden på Stortinget til dagens opphetede politiske situasjon. Bensinavgiftene og Frps syn på dem.

Uten Frp og Carl I. Hagens innbitte motstand mot økte bensinavgifter ville hun, som var vararepresenant for Oslo Ap, ikke kommet inn på Stortinget i mai 1986. Det gjorde hun fordi sittende Høyre-statsminister Kåre Willoch ble felt da Hagen sa nei til dyrere bensin. Dermed overtok Gro Harlem Brundtland fra Oslo som og vararepresentanten rykket opp.

Siden den gang har det skjedd mye.

Scanpix

Fikk kjeft av stortingspresidenten

– Jeg husker jeg fikk kjeft av Jo Benkow for to ting. Julie, min yngste, hoppet paradis i vandrehallen. Det var veldig, veldig respektløst, mente han.

Da hun møtte de første gangene, var barna hennes Julie og Torkel henholdsvis to og fire år - og den nybakte stortingsrepresentanten måtte ofte hente dem hos dagmamma eller i barnehage og dra tilbake til Stortinget der møtene i både salen og komiteene varte og rakk.

– Den andre gangen jeg ble kalt inn til Jo Benkow hadde jeg tatt med meg barnehageklassen til Julie i Lagtingssalen. Det tok seg ikke ut. Småbarn skulle ikke inn i Lagtingsalen. Kan du tenke deg hvordan ting har endret seg? Så sent som på slutten av 80-tallet var Norge blant de dårligste i Europa i barnehagedekning. Tenkt på det. Jeg husker hvordan vi hadde det med dagmammaer, og vi bygget våre egne barnehager. Vi fikk det jo til!

Her kan du lese mer om striden som pågår akkurat nå - om det grønne skatteskiftet, bensinpriser og -avgifter.

Fakta: Marit Nybakk Norsk arbeiderparti-politiker, født i 1947 i Nord-Odal. Startet som sekretær i Norsk Tjenestemannslag og ble nestleder i Oslo faglige samorganisasjon (senere LO i Oslo). Hun ledet Oslo Arbeidersamfunn1999–2004. Ble vararepresentant til Stortinget fra 1985, og møtte fast fra 1986 for Oslo. Leder av Forsvarskomiteen og 1. visepresident fra 2013.



Strengere kleskode og lange nattmøter

Det var et stort fremskritt da kvinneandelen hoppet fra 25 til drøyt 34 prosent i perioden 1985–1989.

– Vi var færre enn i dag, og det var mye strengere kleskode. Det var knapt noen kvinner som gikk i langbukse i salen.

Ifølge Marit Nybakk har imidlertid sikkerheten og arbeidsdagen på Stortinget endret seg langt mer enn kleskoden.

Jeg husker at da vi startet å behandle den første regionmeldingen klokken halv to om natta. Det var helt uforsvarlig

– Inntil for få år siden var det jo pause fra tre til seks. i «gamle dager» var det vanlig at mange dro hjem til konene sine og spise middag i pausen - og så kom de tilbake til møtet startet igjen klokken seks. Nå er det ingen slik pause, færre kveldsmøter og nesten ikke nattmøter. Jeg husker at da vi startet å behandle den første regionmeldingen klokken halv to om natta. Det var helt uforsvarlig. Det måtte en kvinne til i presidentstolen for å reformere Stortinget til en mer familievennlig hverdag.

AFTENPOSTEN

Ingen metalldetektor, men telefax

Da Nybakk startet på Stortinget, var det ingen metalldetektor og lite annen sikkerhet.

– Du kunne bare vandre inn og ut. Når du hadde med deg gjester, måtte du si navnet på dem i resepsjonen. Det var det.

I 1986 var det bare via leserbrev politikerne ble skjelt ut. Det var ingen kommentarfelt i sosiale medier og ikke engang e-post.

– Det sto en faxmaskin i alle gruppesekretariatene. Vi sende fax. Det var stort, for det gikk raskere enn å sende brev. Jeg tror jeg i starten hadde en skrivemaskin - og først på et senere tidspunkt en datamaskin.

Derfor sa hun nei til gjenvalg på Stortinget.

Fakta: Norske stortingspresidenter de siste 30 år Disse har sittet som stortingspresidenter mens Marit Nybakk har sittet på Stortinget 1985/86–1988/89 Jo Benkow 1989/90–1992/93 Jo Benkow 1993/94–1996/97 Kirsti Kolle Grøndahl 1997/98–2000/01 Kirsti Kolle Grøndahl 2001/02–2004/05 Jørgen Kosmo 2005/06–2008/09 Thorbjørn Jagland 2008/09–2012/13 Dag Terje Andersen 2013/14–Olemic Thommessen

Holdt på å bli slått ned av en ordfører

Marit Nybakk har vært med på å åpne TV2, på innføring av tiårig grunnskole, ja, «alle Hernes’ skolereformer», hun har vært med på å slå sammen forskningsinstitusjoner.

– Og på alle forsvarsreformene. Det var en gang jeg trodde en ordfører skulle slå meg ned. Forsvarspolitikk i Norge har i stor grad dreid seg om arbeidsplasser og distriktspolitikk. Men det er ikke bare i Norge det er slik, sier hun og forteller levende om møter med amerikanske senatorer som vil verne om sine velgeres arbeidsplasser.

På 69-åringens CV finnes også en rekke internasjonale verv. Listen er lang.

– Jeg har også gjort noe så utrolig som å lede den sosialdemokratiske gruppen i NATOs parlamentarikerforsamling. Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarer å få slike verv hele tiden.

Hun har også klart den bragden mange mener det er å bli gjenvalgt gang på gang i Oslo Arbeiderparti...



Fakta: Norske statsminister de siste 30 år Disse har vært statsministre mens Marit Nybakk har sittet på Stortinget. Gro Harlem Brundtland, 1986 til 1989: Ap Jan P. Syse, 1989 til 1990: Høyre, KrF og Sp Gro Harlem Brundtland ,1990–1996: Ap Thorbjørn Jagland,1996–1997: Ap Kjell Magne Bondevik,1997–2000: KrF, Sp og Venstre Jens Stoltenberg, 2000- 2001: Ap Kjell Magne Bondevik, 2001–2005:KrF, Høyre og Venstre Jens Stoltenberg, 2005- 2013: Ap, SV og Sp Erna Solberg, fra 2013: Høyre og Frp

Var med på innsette kong Harald

Når Stortinget åpnes i dag, er det kong Harald som foretar en høytidelige åpningen.

– Jeg var med på innsettelsen av ham, på edsavleggelsen som var her i huset. Seremonien lignet litt på Stortingets åpning.

Nybakk blir engasjert når hun forteller at det langt fra var selvsagt at dronningen skulle være med på det sistnevnte.

– Benkow gjorde det han kunne for at det ikke skulle bli sedvane at Dronningen ble med når trontalen skulle leses hver høst. Han mente hun ikke hadde noen konstitusjonsell plass i Stortinget. Den saken vant Sonja. Hun stiller alltid.

Same procedure as every year - almost

Nybakk var en av dem som ikke bar bunad da Stortinget åpnet. Hun viser til at heller ikke dronning Sonja ikler seg annet enn drakt.

Hun har mange minner fra den høytidelige åpningen. Om folk som besvimer og faller. Og om den ferskeste statsråden som skal lese beretningen om rikets tilstand.

– Helga Pedersen leste den da hun var høygravid. Hun ble hvitere og hvitere, og etterhvert begynte folk å lure på om hun kom til å besvime.

Ingen besvimte i år, men gravide Sylvi Listhaug fikk etterhvert en stol å sette seg på. I salen var det heller ingen som falt, selv om kongen snublet og holdt å å falle i det han var på vei ut.

Neste år må både Nybakk og ektefellen se det hele fra utsiden.