Med rød sekk på ryggen og togbillett i lommen jakter Miljøpartiet De Grønnes sikreste stortingskandidat Une Bastholm etter et ledig sete.

I helgen er det landsmøte på Lillehammer.

Som Aftenposten skrev tidligere denne uken, tyder de siste månedenes målinger på at Akershus-representant og nasjonal talsperson Rasmus Hansson kan ryke ut av Stortinget.

Bastholm ligger an til å komme inn fra Oslo, og kan dermed bli partiets eneste stortingsrepresentant de neste fire årene.

– Kan være en fordel at vi bytter

Bastholm tror «kultursjokket» ved å komme inn som eneste representant vil bli mindre for henne enn det var for Hansson. Hun har jobbet som politisk rådgiver og vara for Hansson.

– Men det er klart at det er et enormt arbeidspress, og at det vil gi et annet trykk på 31 år gamle skuldre enn til en på 62, sier hun.

Hun mener det også at et eventuelt bytte kan være en fordel.

– Han er mer kjent enn meg, og kan fortsette å være en profilert leder og talsperson utenfor Stortinget, sier hun.

Lar seg irritere av folk med pels og hund

Bastholm bor midt i Oslo sentrum, godt innenfor Ring 2 og få skritt fra T-bane, tog, buss og trikk.

– Dersom du en gang skulle bli statsråd, hvilken post ville vært aktuell?

– Jeg kunne godt tenkt meg å være landbruksminister. Jeg har jobbet mye med landbruk, matsikkerhet, dyrevelferd og distriktspolitikk. Eller næringsminister. Det er veldig spennende med alle jobbene som skal skapes gjennom det grønne skiftet.

– Du skal representere Oslo, men er veldig opptatt av landbruk og distriktspolitikk?

– Jeg veldig glad i byene også. Men jeg tror ikke det er noen god idé av Senterpartiet å sette bygd og by opp mot hverandre. Det bygdene ikke trenger, er nye fiender. Jeg mener Sp må se inn i seg selv og vurdere om distriktspolitikken deres er dyp nok.

– Dette med bil er et ganske følsomt tema for mange på bygda. Føler du at du har troverdighet for hvordan det faktisk er å bo ute i distriktene?

– Jeg mener det er sannsynlig at store deler av Norge fortsatt kommer til å bruke bil mye. Derfor bør det bli mye enklere og rimeligere å ha elbil.

– Er det noe blant vanlige folk som gjør deg irritert? Folk som går med pels, for eksempel?

– Ja, jeg synes det er veldig lite bevisst å gå med pels, spesielt hvis de går og leier på en hund samtidig. Jeg er opptatt av at politikken skal legge til rette slik at vi skal kunne leve i tråd med verdiene vi sier vi har.

Vil bruke mye penger og si nei til store inntekter

– Skal man da legge til rette med pisk eller gulrot?

– Jeg liker ikke helt den motsetningen. Vi sier tydelig hva slags endringer som må til. Mange blir veldig provosert av det. Vi må gjøre det mulig for folk å velge riktig. Da er det viktig at staten hjelper til i starten, som for eksempel med støtte til elsykler.

– Det er jo et tiltak som koster. Hva svarer du på påstander om at MDGs politikk er dyr, både på utgiftssiden og på inntektssiden?

– Vi kan ikke planlegge for fortsatt oljeinntekter. Gjenværende felt er dyrere og vanskeligere, og markedet endrer seg.

– Men det er vel forskjell på at endringen vil tvinge seg frem fordi det blir for dyrt eller tomt for olje, og det å aktivt bygge ned oljeindustrien?

– Ja, og vi tenker at det er bedre at omstillingen skjer politisk enn sånn som da oljeprisen falt i 2014 og 40.000 jobber forsvant på kort tid. Det er veldig mye mer krevende både for de det gjelder og for staten. Vi bør være i forkant. Det dyreste du kan gjøre, både målt i penger og sosial kostnad, er å sitte stille når verden endrer seg.

Alt kan repareres

– Er det urettferdig at dere stemples med lite realisme i politikken?

– Det er et komisk utbrukt motargument. Hvor realistisk mente man det var med kvinners stemmerett og delt foreldrepermisjon? Omstillingen i seg selv skaper mange jobber, blant annet i den sirkulære økonomien med gjenvinning, reparasjoner ...

– På vei til jobb i dag ramlet det ene av de fire hjulene på trillekofferten min av, og selv om den lot seg trille, kjøpte jeg ny koffert. Hva tenker du om sånne folk?

– Det er vel det de fleste ville gjort. Det er ironisk at det er så mye enklere å kjøpe nytt enn å reparere og bruke videre. Derfor vil vi fjerne moms på reparasjoner.

Fakta: Une Aina Bastholm (31) Født i 1986, oppvokst i Rennebu, Trondheim og Bodø. Utmeldt fra AUF da hun var 17. Utdannet statsviter fra Norge, Tyskland og Wales. Nasjonal talsperson, politisk rådgiver for Rasmus Hansson og vararepresentant til Stortinget. 1.-kandidat fra Oslo MDG til stortingsvalget. Har jobbet i Dyrevernalliansen og Naturvernforbundet, driver som aerobics-instruktør.

Fikk sjokk av utenriksminister Støre

Bastholm mener den politiske aksen med røde partier til venstre og blå til høyre er avleggs. Nå er det grønt mot grått.

– Hvem mener du er gråest av Arbeiderpartiet og Høyre?

– Både Erna og Jonas mangler et personlig engasjement for klimaet, og tilhører på mange måter en annen tid. Første gang jeg så Jonas Gahr Støre i virkeligheten var jeg student på Blindern og han var utenriksminister. Han fortalte om alle mulighetene for handel med Kina når polene smelter og blir åpne for skipsfart. Da ble jeg ganske sjokkert. Siden har jeg tenkt at dette er en mann som virkelig ikke har forstått alvoret i klimaendringene, rett og slett. Men jeg har ikke noen forventninger til hverken ham eller Erna Solberg.