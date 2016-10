Olav Olsen

– Jeg fikk spørsmål om å stille på førsteplass. Jeg trodde at dette var avklart, sier Frps tidligere ordfører i Stranda til NRK.

Og til VG sier han tydelig fra om at han ikke har tenkt å gi seg.

Foreslått øverst på listen

– Jeg har sagt nei til å stå på førsteplass på stortingslisten i fire perioder – noe jeg har gjort til beste for partiet, så mener jeg at nå var det min tur når Harald Tom Nesvik trakk seg, sier han.

Sve ble overraskende for mange foreslått som listetopp på Frps stortingsliste i Møre og Romsdal i forrige uke.

Det var en enstemmig nominasjonskomité som foreslo ham.

Trakk seg for å slippe til nye talenter

Årsaken til at det kom overraskende på mange, var at Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik kort tid i forveien takket nei til gjenvalg – for å slippe til nye krefter.

Da han trakk seg, begrunnet han det bl.a. med at han ikke ville stå i veien for nye, unge talenter og omtalte Sylvi Listhaug og landbruksminister Jon Georg Dale som «større politiske talenter enn jeg noen gang har vært».

«Mitt personlige valg handler også om jeg skal være med på å påvirke hvordan Norge skal se ut i fremtiden,» sa Listhaug da hun offentliggjorde at hun siktet mot Stortinget.

«Jeg har vært med og fostret dem opp»

Men det forhindret altså ikke nominasjonskomiteen fra å foreslå Frank Sve på topp og Listhaug og Dale som nummer to og tre.

– Det er jeg som har vært med og fostret dem opp, og de har reist til Oslo, og de har gjort karriere, sier Sve til VG.

Både Listhaug og Dale omtales som potensielle kandidater til toppverv i Frp.

Listhaug: Går for topp-plass

Men på et bedriftsbesøk ved Ulstein Betong i dag, har Listhaug uttalt at hun går for førsteplassen.

– Valgkampen er i gang, sa hun ifølge NRK da hun kom på besøk til Ulstein og Hareid på Sunnmøre mandag.

Og landbruksministeren er like tydelig på at han ønsker plass nummer to på listen.

– De må gjerne drive valgkamp, og de må gjerne utfordre meg. Det er ikke noe problem i det hele tatt, sier Sve NRK.