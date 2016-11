Hylekor sang ut utenfor Sylvi Listhaugs kontor

Noen minutter før det fastsatte tidspunktet klokken 15.30 var rundt 100 personer møtt opp for å vise sin misnøye med innvandringsministeren.

– Er det noen som skal rope, eller? Jeg har dårlig tid, sa en klokken 15.35 og dermed brøt levenet løs.

Demonstrantene brølte, hylte og ropte i ca. tre minutter før de klappet og taktfast begynte å rope «skam».

Terje Bendiksby/ NTB scanpix

Inspirert av Listhaugs egne ord

Ideen til dette såkalte hylekoret ble unnfanget etter at Listhaug selv på Facebook mandag omtalte sine kritikere som «hylekoret»:

«LIK OG DEL! Bli med å si klart og tydelig ifra at vi ikke lar oss stoppe av dette hylekoret. Vi vil fortsette å kjempe for en streng og bærekraftig asylpolitikk som sikrer den norske velferdsmodellen!», skrev Listhaug på Facebook.

Reklamebyråkritikk

Bakgrunnen var en Facebook-aksjon fra Norsk Organisasjon for asylsøkere (Noas). Der kritiserte skuespiller Kristoffer Joner innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug for hennes deling av en New York Times-artikkel om en afghansk gutt utvist fra Norge.

Det utløste en heftig debatt da det viste seg at et reklamebyrå var involvert i Joners innsamlingsstunt for Noas.

Terje Bendiksby/ NTB scanpix

Listhaug fikk for sin del kritikk for en «aggressiv måte å kommunisere på». Motstanderne grep imidlertid fatt i begrepet hylekor og onsdag stilte demonstranter opp foran Justisdepartementets lokaler i Nydalen i Oslo.

Ifølge intiativtagerne var aksjonen inspirert av denne twittermeldingen:

– Hyler i den form dere vil

En av initiativtagerne, Martin Bjørnersen, minnet på Facebook rett før stuntet om at det «ikke er et ’arrangement’ i tradisjonell form, men en spontan idé. En reaksjon, ikke en aksjon....Dere (og jeg) møter opp og hyler, i den formen dere (og jeg selv) vil, og det er det.»

En av hylerne, Jan Bergvall, fortalte til NTB Scanpix at han møtte opp av frustrasjon over at en statsråd kan uttale seg på en måte om sine motstanderne som han mener skadelig.