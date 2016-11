I Høyre beskrives Venstres forslag til klimaløsning som «drøyt»

Da partitoppene i de fire partiene gikk fra hverandre litt etter klokken 23.15 lørdag kveld, erkjente de at de ikke ville rekke å bli enige innen den formelle fristen.

Den går ut klokken 18.00 i dag. Men de fortsetter forhandlingene på overtid. Og så lenge de forhandler, gir de inntrykk av at de har håp om å bli enige.

Men mye gjenstår. Det er ikke varslet noe nytt toppmøte søndag. Dagen brukes til å regne på effekten av både det nye Venstre har lagt på bordet og på andre tilbud fra regjeringspartiene.

Venstre-forslag kan gi bilistene mindre nettogevinst

Lørdag la Venstre frem en ny pakke med klimatiltak. De er så omfattende at de andre partiene, inkludert Kr.F., trenger tid før de kan si ja til dem.

– De inneholder ting KrF ikke har tatt stilling til før, sier en Venstre-kilde om hvorfor det ble uttalt forbehold også fra Knut Arild Hareides side.

Det sies at Venstres nye «pakke» kan legges oppå Regjeringens «bilpakke», men at de to pakkene indirekte berører hverandre.

Det forklares ved at selv om man ikke rører innholdet i det Høyre og Frp har lagt frem, kan Venstres forslag medføre at bilistenes nettogevinst blir lavere enn drøyt 900 millioner kroner , slik Høyre og Frp har lovet.

Ikke mottatt med jubel

En Venstre-kilde mener at det de har lagt frem «trumfer Regjeringens bilpakke», men forstår at de andre partiene trenger tid til å studere den.

Det lyktes ikke Aftenposten lørdag natt å få kommentar fra Høyre og Frp om forslagene. Men søndag sies det i Høyre at det Venstre har lagt på bordet omtales som «drøyt». Heller ikke i Frp omtales forslaget med jubel.

Høyres Trond Helleland, som søndag deltok på Høyres sentralstyremøte i Høyres Hus i Oslo, ville ikke si mye om forhandlingene. På spørsmål om han er optimist, svarte han slik:

– Jeg håper vi skal klare det.

Skei Grande: Fortsatt tro en løsning

Trine Skei Grande sa etter forhandlingene lørdag natt at hun tror forslagene som er lagt på bordet kan bringe forhandlingene i mål:

– Vi har hele tiden arbeidet for at vi skal kunne legge frem et grønt og bra budsjett som bidrar til kutt i klimagassutslipp, og det har jeg fortsatt tro på at vi skal klare. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før vi kan bli enige..

– Er du mer optimist i dag enn da du hit i går?

– Vi har i alle fall lagt frem veldig mye bra som kan bringe oss fremover, så om regjeringspartiene behandler disse bra, så har vi gjort store fremskritt, sa Venstre-lederen, før hun hastet videre til en fest i Norsk Studentunion.

KrF-lederen: Godt tegn så lenge forhandlingene fortsetter

Knut Arild Hareide sier det er et godt tegn at forhandlingene fortsetter:

Knut Arild Hareide varslet natt til søndag at KrF trenger å drøfte det som foreligger på et gruppemøte.

– Det er lagt frem nye forslag fra Venstre som også vi også må få tid til å vurdere selvstendig. Dette gjør at vi vil gå ut over tidsfristen søndag kveld, sa han og la til at det i tillegg til drøftingene rundt klimatiltak også gjenstår avklaringer om satsing på områder som er viktige for KrF: satsingen på både skole og distrikter.

– Hva er årsaken til at forhandlingene ikke fortsetter på søndag?

– Det er fordi både vi og regjeringspartiene trenger tid til å vurdere de nye forslagene. Vi skal ha et gruppemøte på mandag for å vurdere både det Venstre nå har kommet med og det regjeringspartiene har lagt frem.

Klarte ikke fristen for to år siden heller

De fire borgerlige partiene klarte ikke å bli enige innen den formelle fristen for to år siden heller. Hvis de blir enige i år, behøver ikke utsettelsen bety annet enn at det budsjettkompromisset de kommer frem til, ikke blir skrevet inn i finanskomiteens innstilling når den avgis.

Der vil i stedet Venstre og KrF legge inn sine alternative budsjettforslag. Det de eventuelt senere blir enige om, kan f.eks. legges frem som et tillegg til innstillingen.

Finanskomiteens innstilling skal ikke vedtas i Stortingssalen før mandag 5. desember. Årsaken til at det er ca. en uke mellom den formelle fristen de borgerlige partiene har på å bli enige, og til at hele finanskomiteen skal avi sin innstilling, er at opposisjonen skal ha mulighet til å justere sine forslag og kommentere et eventuelt budsjettkompromiss.