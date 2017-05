– Min opplevelse da vi kom inn i Kunnskapsdepartementet var at vi måtte blåse støv av kompetansepolitikken, sier Isaksen til Aftenposten.

Før dette valget er en kompetansereform for arbeidslivet et av Aps mest sentrale løfter.

Men hva som er innholdet i Aps nye reform er helt uklart, mener kunnskapsministeren.

– Dette er en prestisjereform for Ap og en av de få konkrete reformene det står om i det nye programmet deres. Derfor er det overraskende at den er såpass ullen og at det er så vanskelig å finne ut hva innholdet er. Foreløpig er ikke kompetansereformen noe mer enn en overskrift og et løfte om at de skal ha et møte med partene i arbeidslivet, hevder han.

Lovet reform også i 2005

«Den (reformen, red.anm.) vil gi den enkelte tydeligere rettigheter, bedriftene og virksomheter flere muligheter og bringe utdanningsinstitusjonene tettere på arbeidslivet», står det i det nye Ap-programmet.

Men lignende løfter har Arbeiderpartiet kommet med før.

Da Ap kom i regjering i 2005, lovet de rødgrønne i sin regjeringserklæring å arbeide for en finansieringsordning for etter- og videreutdanning, med finansiering både fra arbeidsgivere, arbeidstagere og myndigheter.

Da egen innsats ble oppsummert av regjeringen selv fire år senere, var konklusjonen under dette punktet: «nye utredninger er til nå ikke bestemt igangsatt».

I 2009 skrev Ap i sitt program at de ville «evaluere effekten» av tiltakene som er gjennomført og «vurdere behovet for en ny helhetlig innsats».

– Er det resirkulering av gamle løfter?

– Jeg etterlyser klarhet i hva den nye reformen innebærer. Er det en resirkulering av valgløftene fra 2005 og 2009 som to ganger ikke ble gjennomført? spør Isaksen.

Han mener Høyre har mer konkrete resultater og løfter å vise til enn Ap:

I årene 2013–2015 ble tilskuddet til ordningen «kompetansepluss arbeid» doblet.

I Høyres nye program foreslås det å vurdere en ordning der bedriftene får kompensert for utgifter til kompetanseheving.

Hvordan har det egentlig gått med Norge med Erna Solberg som statsminister? Her kan du gjette og tegne – og så få fasiten

Giske: – Bedre å rette blikket mot 2025

Ap-nestleder Trond Giske er ikke så interessert i en diskusjon om fortiden.

– Et godt råd til Torbjørn Røe Isaksen: I stedet for å ha blikket stivt festet på 2005 og drive valgkamp mot Jens Stoltenberg, bør ha blikket mot 2025 og se fremover, sier Giske.

Han mener behovet for en kompetansereform er mye større i dag enn tidligere, på grunn av den raske utviklingen av ny teknologi, digitalisering og automatisering.

Reformen kommer ifølge Giske til å bestå av tre hoveddeler:

Et nytt avtaleverk mellom arbeidsgivere og arbeidstagere med staten involvert skal sikre finansiering av permisjonene som må til når man har fri fra jobb for å ta etter- og videreutdanning. Sørge for at kommunene som er en veldig stor arbeidsgiver har midler til å gjennomføre kompetanseløft for ansatte i blant annet skole, barnehager eldreomsorg. Utdanningsinstitusjonen må utvikle nye studietilbud bedre tilpasset arbeidstagere som allerede er i jobb, for eksempel deltidstilbud og nettbaserte studier.

– Kommer dere til å konkretisere innholdet i kompetansereformen mer før valget?

– Den er ganske omfattende beskrevet i programmet. Vi kan ikke detaljbeskrive en avtale som partene i arbeidslivet må være med på å utvikle, sier Giske.