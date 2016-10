Jagland: Derfor vil jeg ikke kommentere boken til Jens Stoltenberg

Sammen med partikolleger og fortrolige hadde Jens Stoltenberg hemmelige møter for å få fjernet Jagland fra makten i Arbeiderpartiet, kommer det frem i Stoltenbergs selvbiografi «Min historie», som kom fredag.

«Situasjonen var uholdbar. Vi snakket mildt sagt ikke godt sammen i ledelsen.»

«Vi hadde vært lojale i ni år. Nå greide vi det ikke mer.»

Slik beskriver Stoltenberg situasjonen i partiet etter katastrofevalget i 2001. Da hadde Stoltenberg vært statsminister, mens Jagland satt som partileder i Arbeiderpartiet.

Les mer om hvordan Stoltenberg beskriver den bitre konflikten: «Thorbjørn ble stadig mer innadvendt. Han var også vært konfronterende, og oppfattet alle avvikende synspunkter som kritikk og personangrep.»

– Ville sende helt galt signal

Gjennom lange politiske liv har Stoltenberg og Jagland fulgt hverandre tett.

I dag er Stoltenberg Nato-sjef. Jagland leder Europarådet.

Etter boken kom, har mange ønsket en kommentar fra sistnevnte om boken og det som kommer frem der.

– Det ville sende et helt galt signal til Europa om jeg lot meg vikle inn i en hjemlig krangel om hva som skjedde for 15 år siden, skriver Jagland i en lengre post på Facebook.

Viktige møter

Før dette forteller han at Tyrkias utenriksminister vil komme til Strasbourg neste uke. Av posten går det frem at han også vil møte Frankrikes president François Hollande og Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier i uken som kommer.

I forkant av møtet med Tyrkias utenriksminister har eksperter på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og domstolenes rettspraksis vært i Tyrkias hovestad Ankara. Der har de sammen med myndighetene sett på rettssikkerheten til de som er fengslet og suspendert fra sine stillinger etter kuppforsøket i sommer.

Frykter det er begynnelsen

– Europeiske ledere setter sin lit til at Europarådet klarer å få prosessene på riktig spor. For de skjønner at mye står på spill, heter det i posten til Jagland.

Han beskriver videre i posten at med krigen i Syria og Jemen, og med situasjonen som er i Libya, så trenger man ikke kaos også i Tyrkia.

– Hvis vi ser på situasjonen ellers i området, er det fare for at det vi har opplevd til nå bare er begynnelsen. Vi er inne i den verste humanitære krise siden krigen, skriver Jagland.