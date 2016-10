«Jeg håper at jeg en gang skal få den roen i kroppen som gjør at jeg ikke lenger jager etter toppjobber»

Fredag ga NATO-topp Jens Stoltenberg ut selvbiografien «Min historie», og lørdag formiddag møtte Stoltenberg pressen på Gyldendalhuset i Oslo for å snakke mer om boken.

– Jeg skriver i boken min at jeg egentlig bare har gjort ett yrkesvalg – og det var at jeg ikke skulle bli politiker. Også gjorde jeg det motsatte, sier Stoltenberg i et intervju med Aftenposten etter pressekonferansen.

57-åringen sier han ikke angrer på livet i toppolitikken og at han føler seg utrolig heldig som har fått lov til å jobbe med så viktige spørsmål over så lang tid.

Han legger likevel ikke skjul på at han med jevne mellomrom har gjort seg betraktninger om hvilke omkostninger livet på toppen har, og hvordan det ville være å hoppe av karusellen.

– Jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å bli NATO-generalsekretær heller. Det er et veldig intenst liv med hardt arbeid, lange dager og mange helger. Jeg håper at jeg en gang skal få den roen i kroppen som gjør at jeg kan si at nå skal jeg ikke lenger jage etter toppjobber som krever mye av meg, men kunne leve et roligere liv, sier Stoltenberg.

Savner tid med venner og familie

Den tidligere statsministeren forteller at han ikke har vært utenfor døren på sitt eget hus uten følge én eneste gang siden oktober 2005.

– Det finnes andre ting som kan gjøre en lykkelig enn å hele tiden være i det jaget etter nye store oppgaver. Jeg håper at jeg etter NATO – altså, jeg vil ikke bli pensjonist – men jeg har lyst på mer tid til venner, mer tid til familie og så har jeg lyst til mer tid til å være i norsk natur, gå på ski og den typen ting.

Signe Dons

Vurderte å slutte i 2012

I boken beskriver Stoltenberg hvordan han sommeren 2012 var i tvil om han skulle trekke seg fra politikken eller stille til gjenvalg i 2013.

Tvilen han hadde den gangen handlet om han hadde den rette motivasjonen til å fortsette, ikke om debatten om ansvarsforhold etter 22. juli. Etter at Gjørv-rapporten kom i august 2012, ble all tvil feid til side. Om han trakk seg nå, ville det automatisk bli satt i sammenheng med rapporten, ble konklusjonen.

VG-kommentator Hanne Skartveit skriver lørdag at hun tvert imot mener Stoltenberg burde tatt ansvar for beredskapssvikten 22. juli avdekket ved å gå av.

– Det er et standpunkt hun har hatt helt siden 2012. Jeg har en annen vurdering. Jeg er glad for at et samlet storting til sist stilte seg bak innstillingen om mitt ansvar og at man ikke konkluderte med mistillit, men kritikk av det som ikke fungerte, sier Stoltenberg.

I boken kommer det frem at daværende justisminister Knut Storberget bare to dager etter 22. juli oppsøkte Stoltenberg og ba om å få fratre sin stilling.

«Det sa jeg absolutt nei til. Nå trengte vi klar ledelse. Det ville tidsnok bli snakk om hvem som hadde ansvar og om hva som hadde sviktet», skriver Stoltenberg.

Hellet i retning av å stille til valg i 2017

– Var du bare trist da dere tapte valget i 2013, eller var det også en liten lettelse at du ikke behøvde å gå på en ny periode som statsminister?

– Jeg var lei meg, for jeg hadde jobbet hardt for å fortsette som statsminister og var klar for det. Men jeg opplevde det ikke som et stort nederlag, fordi valget gikk ganske bra og vi endte med å bli klart største parti. En annen ting som overrasket meg litt, var at jeg veldig raskt begynte å trives i opposisjonsrollen. Jeg ante ikke at jeg likte så godt å være på Stortinget: Det var masse hyggelige mennesker som jeg nå hadde tid til å prate med i stortingskantinen.

– Det var den roligste perioden du har hatt på lenge?

– Ja, det var den roligste perioden på mange år. Jeg hadde egentlig tenkt å trekke meg på landsmøtet i 2015 og ikke stille til valg i 2017, men nå begynte jeg å helle klart i retning av å fortsette og hadde det helt strålende. Jeg følte at jeg var i flyt, som de sier. Jeg hadde også fått FN-oppdraget med å jobbe med klima som jeg syntes var veldig spennende, men så kom da dette med NATO i januar 2014. Det følte jeg ikke var mulig å si nei til.

Lørdag er det nøyaktig to år siden Stoltenberg tiltrådte som generalsekretær i NATO.

– Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte som jeg gjorde. Jeg har nå blitt kastet ut i en ny oppgave litt utenfor komfortsonen, det tror jeg er sunt for en mann i slutten av 50-årene. Det er en oppgave jeg har lært mye av på to år. Jeg føler mye mer trygghet i jobben enn jeg gjorde i begynnelsen.

– Møter Jonas for sjelden

Stoltenberg er opptatt av å understreke at han ikke vil være en syvende far i huset som sitter i Brussel og blander seg inn i dagsaktuell, norsk politikk.

– Men hvor nært er du på Jonas Gahr Støre i dag, og hvor mye snakker du med ham?

– Jonas er en venn, men vi møtes altfor sjelden. Jeg greier ikke å være nok i Norge, og han er mye opptatt. Vi snakker også om politikk, men rett er veldig begrenset hva jeg kan gi av råd, for politikk er ferskvare. Jeg har ikke lenger den nærheten til norsk politikk.