Kjell Ingolf Ropstad blir ny nestleder i KrF - Dagrun Eriksen vrakes etter 13 år

Samtidig ble Knut Arild Hareide gjenvalgt som leder. KrF har to nestledere. Olaug Bollestad, som var 2.nestleder ble gjenvalgt, og rykket opp til 1.nestleder. Ropstad ble dermed 2. nestleder.

Også for to år siden ville valgkomiteen i KrF ha Ropstad inn i ledertrioen, men da takket Ropstad nei.

Ropstad er en av de yngste som er blitt valgt inn i KrFs ledelse, men er likevel nesten for en veteran å regne i partiet. Han har siden 2009 sittet på Stortinget for Aust-Agder.

Der har han vært medlem av arbeids- og sosialkomiteen, energi- og miljøkomiteen og justiskomiteen.

Han er sønn av KrF-ordfører Bjørn Alfred Ropstad i Evje kommune.

Dagrun Eriksen ble dermed vraket som nestleder etter 13 år. Eriksen ønsket å fortsette, men valgkomiteen ønsket fornyelse og landsmøtet sa seg lørdag formiddag enig.

– Jeg er skuffet. Jeg synes jeg har gjort en grei jobb, men aksepterer selvsagt at partiet nå ønsker en endring, sier Eriksen. Hun stiller på toppen av Nordland KrFs stortingsliste i valget til høsten.

Eriksen har to år på rad ledet KrFs programkomité, og hun ledet i 2010 partiets strategiutvalg, som gikk inn for å fjerne kravet om at tillitsvalgte i partiet skal være bekjennende kristne.