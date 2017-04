Kjell Ingolf Ropstad valgt til ny nestleder i KrF–Dagrun Eriksen vraket etter 13 år

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad ble lørdag valgt til ny nestleder i Kristelig Folkeparti.

31-åringen fra Evje i Aust-Agder erstatter en annen sørlending, Dagrun Eriksen fra Vest-Agder, som ble vraket etter 13 år som nestleder.

Mens Eriksen er blitt oppfattet som åpen for samarbeid med Arbeiderpartiet, er Ropstad tydeligere plassert på høyresiden i KrF.

Mange delegater på helgens KrF-landsmøte har fra talerstolen vært klar på at det er aktuelt å snakke med Ap og Jonas Gahr Støre hvis det blir rødgrønt flertall etter valget. Det har ikke Ropstad tatt til orde for.

Vil fremsnakke sentrum-Høyre

– Jeg vil fremsnakke sentrum-Høyre-samarbeidet. Vi har fått til mye sammen med Høyre, så det er det jeg foretrekker.

Han trekker frem flere årsaker til det:

– Synet på enkeltmennesket, valgfrihet, frivilligheten og den sivile sektor er viktige områder der KrF har mest å hente hos Høyre, sier han.

– Samtidig har Høyre i regjering vist raushet overfor KrF i viktige saker som KRLE-faget, sexkjøpsloven, reservasjonsmulighet for leger og søndagsåpne butikker blant annet.

– Er det aktuelt å regjere sammen med Ap hvis drømmen om en blågrønn regjering ryker?

– Det er ikke det alternativet vi peker på nå, sier Ropstad.

Har tenkt på at han kan bli partileder

Ropstad ble valgt til stående applaus og deretter langvarig trampeklapp lørdag formiddag. I korridorene på landsmøtet blir han omtalt som en mulig lederkandidat den dagen Hareide måtte velge å gå av.

– Er du aktuell som partileder?

– Jeg håper Knut Arild sitter lenge, men jeg har selvfølgelig tenkt over at som nestleder så kan det spørsmålet dukke opp senere. Så, ja, jeg har tenkt tanken. Men jeg er tydelig på at det skal jeg ta stilling til når det spørsmålet måtte komme, sier han.

Knut Arild Hareide ble lørdag gjenvalgt som leder. KrF har to nestledere. Olaug Bollestad, som var 2. nestleder, ble gjenvalgt, og rykket opp til 1. nestleder. Ropstad ble dermed 2. nestleder.

Takket nei for to år siden

Også for to år siden ville valgkomiteen i KrF ha Ropstad inn i ledertrioen, men da takket Ropstad nei.

Ropstad er en av de yngste som er blitt valgt inn i KrFs ledelse, men er likevel nesten for en veteran å regne i partiet. Han har siden 2009 sittet på Stortinget for Aust-Agder.

Der har han vært medlem av arbeids- og sosialkomiteen, energi- og miljøkomiteen og justiskomiteen.

Han er sønn av KrF-ordfører Bjørn Alfred Ropstad i Evje kommune.

Eriksen vraket etter 13 år

Dagrun Eriksen ble kastet som nestleder etter 13 år. Eriksen ønsket å fortsette, men valgkomiteen ønsket fornyelse og landsmøtet sa seg lørdag formiddag enig.

– Jeg er skuffet. Jeg synes jeg har gjort en grei jobb, men aksepterer selvsagt at partiet nå ønsker en endring, sier Eriksen.

Eriksen har to år på rad ledet KrFs programkomité, og hun ledet i 2010 partiets strategiutvalg, som gikk inn for å fjerne kravet om at tillitsvalgte i partiet skal være bekjennende kristne.

Avviser at hun er blitt urettferdig behandling

Via disse vervene har hun frontet en fornyelse av partiet og har f.eks. i programkomiteen fremmet forslag om å tone ned partiets kamp mot ekteskap mellom homofile.

– Jeg har stått i mange fighter. Jeg angrer ikke på det, sier hun og påpeker at hun har lagt vekt på at det skal være ufarlig å være uenige om vanskelige spørsmål i KrF.

Eriksen ble også vraket som førstekandidat i eget hjemfylke i Vest-Agder før stortingsvalget i 2013.

– Føler du deg urettferdig behandlet?

– Nei, jeg vil ikke bruke slike ord, sier hun før hun presiserer at hun har fått mange oppgaver i partiet og at det vil være «veldig feil å si» at hun er blitt urettferdig behandlet.

Men hun poengterer at partiet vraker henne vel vitende om at hun ikke har noe annet sentralt verv i partiet.

– Jeg har ingen annen plattform, sier hun og legger til at hun har lyst til å være med videre. Nå stiller hun på toppen av Nordland KrFs stortingsliste i valget til høsten.