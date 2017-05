Klart for Frp-strid om omskjæringsforbud

Venstre-landsmøtet stemte i vår ned et slikt forslag og SV trakk forslag om omskjæringsforbud ved landsmøtets start.

Ifølge Vårt Land har et mindretall i Frp hele tiden støttet et programpunkt om omskjæringsforbud for gutter. Men da landsstyret vedtok sin innstilling, var det plutselig flertall i regjeringspartiet. Et mindretall har tatt dissens og vil stryke punktet.

Den jødiske skikken om omskjæring av guttebarn kalles «brit milah» og blir gjort den åttende dagen etter fødsel. Også muslimer omskjærer guttebarn, men helst når gutten er eldre.

Fra jødisk hold er det advart kraftig mot et slikt forslag som enkelte mener vil gjøre det umulig å leve som jøde i Norge.

– Intoleranse av verste sort, sa styreleder Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund til avisen tidligere i år. Kohn føler seg likevel sikker på at Stortinget aldri vil vedta omskjæringsforbud.

– I dag har vi en lov som beskytter vår rett til brit milah. Frp har et annet punkt i programforslaget sitt, nemlig om religionsfrihet. De skjønner kanskje ikke så godt at det å forby brit milah er en inngripen i vår religionsfrihet, sier Kohn.