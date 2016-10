KrF- og Venstre-velgerne foretrekker Solberg fremfor Støre

I VGs statsministermåling for oktober svarer 40,9 prosent av Venstre-velgerne at de foretrekker Høyre-lederen som statsminister. 30,5 prosent støtter Støre. Til tross for krangelen om grønne avgifter vil velgerne til støttepartiene altså fremdeles ha Erna Solberg som statsminister.

– Erna Solberg har vært statsminister i tre år, og partiene deres har samarbeidsavtaler. Det overrasker meg ikke så mye at disse velgerne da peker på henne i den situasjonen som er nå, sier Jonas Gahr Støre til VG.

Totalt sett svarer imidlertid 38,2 prosent av velgerne at de mener Støre er best egnet som statsminister. Solberg får 32,8 prosent, en nedgang på snaut et prosentpoeng fra forrige måling.

Solberg har støtte fra 88,6 prosent av Høyre-velgerne, mens Støre sliter mer med populariteten blant egne velgere. I denne målingen har han bare støtte av 76,4 prosent av Ap-velgerne, et tall som er betydelig lavere enn det Jens Stoltenberg kunne skilte med da han var partileder.

Støre har denne forklaringen: – Jeg er ennå ikke statsminister. Velgerne har ikke sett meg som det.