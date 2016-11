KrF i opposisjon hvis det ikke blir H-KrF-V-regjering fra 2017

KrF vil helst ha en regjering etter 2017-valget bestående av KrF, Høyre og Venstre. Det har vært KrFs foretrukne regjering også for inneværende periode.

Men mens KrF i valgkampen i 2013 sa at et ikke-sosialistisk flertall skulle gi en ikke-sosialistisk regjering, så vil ikke partiet binde seg til dette nå.

– Det er siden 2013 blitt tydligere at avstanden til Frp er for stor til at vi kan sitte i regjering sammen, sa Hareide til partiets landsstyre i Oslo lørdag.

Partilederen var klar på hvilken regjeringskonstellasjon han foretrekker:

– Som et ansvarlig parti som ønsker å påvirke, er det en selvfølge at KrF skal søke regjeringsmakt etter valget 2017. Jeg ønsker å arbeide for en regjering som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre.

Han er minst like klar på hva som vil skje, dersom det ikke blir en slik regjering etter valget:

– Vi går mest sannsynlig i opposisjon etter 2017 hvis ikke vårt foretrukne alternativ blir oppfylt, sier Hareide.

KrF foretrekker en regjering som består av Høyre, KrF og Venstre. Men sentrumspartiet til Knut Arild Hareide vil ikke love å være evig tro mot Erna Solberg.

Solberg som statsminister

Knut Arild Hareide peker på Erna Solberg som statsminister.

– Erna er dyktig, en person jeg respekterer dypt. Men som statsminister for en blåblå regjering har hun også vært med på kutt til uføre og stått for en liberalisering av alkoholpolitikken. Men det er også en annen Erna, den Erna som står for valgfrihet og ikke vil fremskynde sorteringssamfunnet. Den Erna kan godt være statsminister, sier Hareide.

KrF har de siste månedene ligget såvidt over sperregrensen på meningsmålingene. Det har til tider vært stor frustrasjon i partiet.

Her er hele vedtaket fra KrFs landsstyre:

1. KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti og går til valg på at Norge trenger en ny regjering.

2. KrF har som mål å komme i regjering etter valget 2017. KrFs deltakelse i regjering vil avhenge av valgresultatet, styrkeforholdet mellom partiene og politisk gjennomslag i viktige saker for partiet.

3. KrF mener landet er best tjent med en regjering med et sterkest mulig sentrum. KrF vil arbeide for en regjering i 2017 som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre. Med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med FrP ikke aktuelt.

4. Dersom et regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget, må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon.