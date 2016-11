KrF-kilder: Alt tyder på at vi står sammen med Venstre

SISTE: Forhandlingene fortsetter, de parlamentariske lederne samles til nytt møte senere fredag.

Klokken elleve i formiddag overtok de parlamentariske lederne forhandlingene om den vanskelige bil- og drivstoffpakken.

– Vi har andre pakker enn bilpakken. Snart er det fullt under juletreet med grønne pakker, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland på vei inn.

Men Frps parlamenariske leder Harald Tom Nesvik gjentok på vei ut av møtet like før klokken 12 fredag at Regjeringens pakke med tiltak knyttet til bil og drivstoffavgifter ligger fast.

Venstre: Ikke lett hvis Frp har veto-rett

Noen timer før møtet sa sentrale Venstre-kilder til Aftenposten at «det blir ikke lett» å komme frem til noen løsning «når Frps landsstyre har vetorett».

Det er de steile frontene mellom om Venstre og Frp om økt drivstoffavgifter og hva slags plaster «på såret» bilistene skal få for dette, som omtales som den gordiske knuten.

På høyt nivå i Høyre vil ingen kommentere det sentrum kaller Frps steile holdnig.

Der er de mest opptatt av å påpeke Venstres steile holdning og at de har lagt mye annet grønt på bordet - samt at det fortsatt finnes muligheter til løsning som ennå ikke er lagt frem.

Hareide: - Ikke sagt noe nytt

Det pågår mange spekulasjoner om hvorvidt KrF vil stå «last og brast» med Venstre. KrF har hele tiden unnlatt å låse seg like hardt til å kreve endringer i bilpakken som Venstre har gjort.

– Vi satser på å få til en forhandlingsløsning med fire partier. Det er det som er vårt mål, sier KrF-leder Knut Arild Hareide på vei inn i forhandlingsmøtet klokken 11 fredag.

Etter et intervju med VG torsdag ble Hareide oppfattet som om han åpnet for å redde regjerinen ved å stemme for deres bilpakke selv om Venstre gikk i mot.

Men på vei inn i møtet fredag understreker Hareide:

– KrF har ikke sagt noe nytt de siste 24 timene.

– Hvis vi ikke får til en løsning, er det ikke tvil om at hovedansvaret for det ligger hos regjeringspartiene, sier KrF-lederen: Hareide utelukker ikke budsjettkrise

V og KrF: Enig og tro til...?

Kilder i KrF som Aftenposten har snakket med, gir uttrykk for at de tror de to sentrumspartiene kommer til å stå sammen. Flere av dem bruker begrepet «ganske sikkert» om at de ikke vil gå hver sin vei nå: Med andre ord at de eventuelt bryter forhandlingene sammen.

Hva skjer om de ikke blir enige nå?

Uansett er flere i gang med å tenke scenarier om hva som skjer, dersom de parlamentariske lederne ikke klarer å løse floken.

Det tekniske som da skjer, vil være at KrF, og Venstre legger sine alternative forslag til statsbudsjett for 2017 inn i finanskomiteens innstilling. KrF, Venstre, Høyre og Frp vil altså ikke skrive felles merknader og stå bak de samme prioriteringene.

– Men det er likevel mulig å gjøre ting fortsatt, opplyser en Høyre-kilde som forteller at regjeringspartiene vil fortsette å forsøke å få til en løsning.

Så sent som for to år siden hadde man en situasjon der de fire partiene ikke kom frem til noen fellesløsning før fristen. Den gang klarte de likelvel å forhandle frem en løsning etter at fristen var gått ut.

Siste halmstår fredag 5. desember

Absolutt siste halmstrå for å komme frem til en enighet om noe, er å legge frem felles forslag i salen før klokken 09.00 mandag 5. desember - og stemme over disse i salen.

I verste fall - for Erna Solberg og Siv Jensen - kan uenigheten gå så langt at det stilles et kabinettspørsmål inne i salen, noe som kan føre til en regjeringskrise. Men det er altså mange andre muligheter før den tid.

Kilder i sentrumspartiene har tidligere antydet at en ren Høyre-regjering kan bli resultatet hvis Regjeringen faller.

Må bli enige om overordnet pengebruk

Hensikten med finanskomiteens innstilling er å få vedtatt alle rammene: statens inntekter og utgifter - altså summen av hva man skal ta inn i skatter og avgifter og rammene for utgifter på ulike sektorer. Disse må på plass før alle fagkomiteene begynner med sine budsjetter.

Men uten noen felles innstilling fra de fire partiene, er sannsynligheten stor for at Ap - det største partiet - kan gå gjennom sine prioriteringer med vekslende støtte innenfor rammene.,