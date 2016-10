KrF og V kvesser klørne: Kan kreve enda høyere flyavgifter

Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF har varslet at de vil selge seg dyrt i budsjettforhandlingene.

I begge partiene jobbes det nå på spreng med å finpusse argumentasjonen og ferdigstille kravlisten før forhandlingene starter om ca. to uker.

I den forbindelse har Venstre og KrF stilt en rekke spørsmål til Finansdepartementet om ulike avgiftsøkninger som kan aksellerere det grønne skatteskiftet og få ned klimagassutslippene.

Spørsmålene viser hva Venstre og KrF kan komme til å kreve av Regjeringen for å gi Regjeringen budsjettstøtte. Dermed kan det raskt ende opp som vedtatt politikk.

Venstre-leder Trine Skei Grande vært krystallklar på at Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 må få en klart bedre klimaprofil hvis Regjeringen skal få Venstres støtte. Flere fylkesledere i Venstre mener partiet må bryte med Regjeringen hvis den ikke snur.

Også i KrF er man tydelig på at klimagassutslippene må ytterligere ned hvis Regjeringen skal få KrFs støtte.

Økt flypassasjeravgift

Regjeringen fikk i vinter mye tyn for innføringen av flypassasjeravgiften i fjor (iverksatt 1. juni i år). Nå vurderer Venstre å øke den omdiskuterte avgiften ytterligere.

Forslaget dukket først opp i Venstre alternative statsbudsjett, før en annen variant ble fremmet av regjeringspartiene i forslaget til statsbudsjett for 2016.

Et voldsomt rabalder oppsto. Ryanair sa de ville legge ned basen på Rygge hvis avgiften ble vedtatt, og gjør i neste uke alvor av trusselen.

Også SAS, Norwegian og Widerøe protesterte heftig.

150 millioner ekstra

Finansminister Siv Jensen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke flypassasjeravgiften, også kalt flypassasjeravgiften, i takt med antatt prisstigning, med 2 kroner til 82 kroner.

Venstre vurderer nå å fremme krav om at den økes til inntil 90 kroner. I et brev til Finansdepartementet ber Venstre om svar på hvor store inntekter staten vil få i 2017 hvis flypassasjeravgiften settes til henholdsvis 85 og 90 kroner.

Ifølge Finansdepartementet vil en økning til 85 kroner gi økte inntekter – utover Regjeringens økning på 2 kroner – på 50 millioner.

En økning til 90 kroner vil gi 150 millioner kroner mer i statskassen.

Venstre-nestleder Terje Breivik sier Venstre har stilt en rekke spørsmål, også i forbindelse med at Venstre lager nytt partiprogram, og at det ikke er gitt hva slags krav Venstre bringer inn i budsjettforhandlingene.

Fakta: Andre forslag Venstre og KrF vurderer: Venstre: Høyere makspris i barnehagene.

Fjerne «gubbeuken» (sjette ferieuke for folk over 60).

Økt utbytte fra statsselskaper.

Fjerne tilskudd til skogplanting, eksportstøtte i landbruket og støtte til pelsdyroppdrett.

Økt trygdeavgift for AFP-pensjonister pluss lønnsinntekt.

Redusert trygdeavgift på næringsinntekt.

Innføre dokumentavgift på aksje- og borettslagsleiligheter.

Innføre mva. på utenlands cruisetrafikk/passasjerskatt på utenlandsk cruiseskip (3,95 euro pr. passasjer).

Redusere eller fjerne fagforeningsfradraget.

Fjerne skatteklasse 2. KrF: Øke avgiften på alkohol med 10 prosent.

Økt utbytte fra statsselskaper.

Økt CO₂-avgift vil gi 750 millioner

På samme tid ber KrF Finansdepartementet regne ut hvor store inntekter en økt CO₂-avgift på innenlands trafikk med henholdsvis 1, 1,50 og 2 kroner pr. liter mineralolje til innenriks luftfart.

KrF mener tydeligvis alvor med forslaget og ber samtidig om lovteknisk hjelp fra departementet til å utforme et slikt forslag.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 foreslått å prisjustere avgiftssatsene i CO₂-avgiften på mineralolje til luftfart til 1,10 kroner pr. liter.

Roald, Berit / NTB scanpix

Hvis prisen øker med ytterligere 1 krone literen utover Regjeringens forslag, vil det gi 390 millioner kroner ekstra. En økning på 2 kroner gir 750 millioner.

– Gir ikke globale kutt

I sitt svar til KrF påpeker imidlertid Finansdepartementet – i tilfelle KrF ikke var klar over det? – at «størstedelen av innenriks luftfart er omfattet av EUs kvotesystem og at økninger i CO₂-avgiften for innenriks kvotepliktig luftfart dermed ikke vil gi globale utslippsreduksjoner».

KrF har også bedt Finansdepartementet regne ut hva økninger i følgende miljøavgifter vil gi i økte inntekter til staten: