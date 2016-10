Skal Knut Arild Hareide fortsette et tett samarbeid med Erna Solberg og Siv Jensen eller bare en av dem? Og skal KrF kunne samarbeide med – eller sitte i – en Ap-ledet regjering?

Til helgen skal KrFs landsstyre gi sitt svar på spørsmålet.

I en av KrFs viktigste bastioner, Kristiansand, der partiet de siste 40 årene har hatt en oppslutning på mellom drøyt 16 og snaut 20 prosent, er meningene delte.

Roser Gahr Støre for åpenhet om tro

Overraskende for mange har KrFs varaordfører i byen tatt til orde for at partiet ikke bør stenge døren for hverken Ap eller Frp. Jørgen Kristiansen vil ikke engang utelukke at KrF kan sitte i regjering med Ap etter neste stortingsvalg.

– Det at Jonas Gahr Støre våget å snakke om sin tro i det offentlige rom, satte jeg stor pris på, sier han og legger til at han har merket at han også har «sagt noe positivt om kontantstøtte», samt at Ap er en klar motstander av søndagsåpne butikker.

Marte Gerhardsen i tenketanken Agenda mener det er fem gode grunner til at KrF bør gå mot venstre.

Fast forhold til Høyre – eller stå friere

Men det er mer enn Ap-lederens tro og holdninger som gjør at Kristiansen inntar en åpen holdning til Ap-samarbeid. Han mener det er taktisk uklokt for sentrumspartiet KrF å løse seg til én side før valget.

Partiet bør etter hans mening blinke ut 10–15 viktige KrF-saker på en smørbrødliste. Etter valget bør partiet sjekke ut hvilken side som er villig til å gjennomføre flest av dem.

Før den tid bør hverken døren til Frp eller Ap lukkes mener han.

– Vi må vente med å være tydelige. Ellers blir vi tatt for gitt og får mindre innflytelse, sier han.

Holvik, Sondre Steen

Taper på uklarhet

Men internt i kommunestyregruppen til KrF i Sørlandsbyen er det uenighet om både veivalg og strategi.

– Jeg tror det er viktig at vi raskt avklarer hvem vi skal samarbeide med. Når våre velgere avgir sin stemme, er det viktig for dem å vite hvilken retning den stemmen går til, sier Grete Kvelland Skaara, KrFs gruppeleder i bystyret.

Hun mener KrF allerede taper oppslutning på at samarbeidet med høyresiden settes i spill – og sier et tydelig nei til samarbeid mot venstresiden.

Fakta: KrFs samarbeidsdebatt Etter valget i 2013 sa landsstyrene i KrF og Venstre nei til å danne regjering sammen med Høyre og Frp. De inngikk i stedet en samarbeidsavtale med Regjeringen. Det var første gang KrF inngikk et forpliktende samarbeid med en regjering der Frp er med. Nå skal samarbeidet opp til ny vurdering. De fleste i KrF samarbeider gjerne i regjering med både Venstre og Høyre – og Senterpartiet. Men utover det, spriker synspunktene. Nå skal KrF ta stilling til om de skal fortsette med samarbeid til høyre for seg: med eller uten samarbeidsavtale og om de eventuelt kan gi inn i en regjering sammen med Frp – eller om de skal vende seg mot venstre og kunne inngå tilsvarende samarbeid med Ap.

Høyre har ingen Lønning

Selv om KrF nå har en samarbeidsavtale med H og Frp, minner Jørgen Kristiansen om at KrF, sammen med Sp, i Gro Harlem Brundtlands regjeringstid inngikk budsjettkompromiss med Ap år etter år.

Dessuten påpeker han at Høyre er på gli i flere saker og ikke er så verdikonservativt lenger. Han savner Inge Lønning.

I tillegg til at han mener Støres Ap har beveget seg noe i retning KrF, mener han at KrF står nær venstresiden i spørsmål om «bistand og solidaritet».

– Vi er opptatt av raushet overfor dem som lider, sier han.

Har mest å hente til høyre

Det er hensynet til KrFs kjernesaker som gjør at Grete Kvelland Skaara er overbevist om at KrF har mest å hente på høyresiden.

– Jeg er opptatt av det kristne menneskesynet, abortsaken, friskoler og ekteskapet. I disse sakene står vi langt fra Ap, sier hun.

Selv om hun erkjenner at KrF på noen områder står nærmere Ap enn Høyre, teller kjernesakene desidert mest.

– Det er de sakene som gjør KrF til et annerledes parti, sier hun og understreker at «støtten til Israel» også er veldig viktig for henne.

Skaara, som flere ganger har reist til Israel og deltatt i frivillig arbeid der, har ikke glemt at SV, som Ap har samarbeidet med, ville boikotte import fra landet.

KrF «fungerer som et nei-parti og en brems», uttalte Atle Simonsen da han gikk av som leder i Siv Jensens ungdomsorganisasjon i vår. Han ønsker en borgerlig regjering uten KrF.

Ja til Frp – men ikke til SV

Også varaordføreren er svært skeptisk til SV og er glad for at Audun Lysbakken har varslet at hans parti ikke går til valg med avtale om en ny rødgrønn regjering.

– Det gjør det lettere for min del å samarbeide med Ap, sier Kristiansen, som ikke legger skjul på at «det var en ren lidelse» da Djupedal og Stoltenberg endret formålsparagrafer i skole og barnehage og liberaliserte bio- og genteknologiloven.

– Norge ble mer sekulært. Det ble mindre rom for kristendommen i Norge, sier han.

Ønsker makt og innflytelse

Økonomen Jørgen Kristiansen skiller seg fra mange i KrF ved at han hverken vil utelukke å sitte i regjering med Frp eller Ap. Han liker høyresidens økonomiske politikk og er som pragmatiker mer opptatt av å få innflytelse enn å sitte på sidelinjen og holde fanen høyt.

Men han vil ha en hånd på rattet, slik KrF er vant til i den største byen sør i Bibelbeltet.