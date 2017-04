KrFs fylkesledere dypt splittet om Ap-samarbeid

Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide kan gå en krevende høst i møte dersom det blir aktuelt å få partiet til å støtte en eventuell Ap-Senterparti-regjering.

Som Aftenposten har skrevet, kan det skje allerede til høsten, hvis velgerne vraker statsminister Erna Solbergs regjering.

Aftenposten har vært i kontakt med partiets 19 fylkesledere. Vi har spurt dem om de vil gå i regjering med Arbeiderpartiet dersom deres plan A - en regjering ledet av Erna Solberg, med Høyre, KrF og Venstre - ikke blir en realitet.

Før Aps landsmøte sist helg ble det klart at SV ikke lenger er Arbeiderpartiets åpenbare førstevalg.

– Naturlig å snakke om plan B

Meningsmålingene i dag gir ikke mye håp for KrFs foretrukne konstellasjon, slik fylkeslederen i Vestfold, Ole Døvik, påpeker.

– Det skal skje noen mirakler hvis plan A skal bli en realitet, sier Døvik.

Han mener Kristelig Folkeparti bør gå i forhandlinger med Arbeiderpartiet/Senterpartiet dersom deres foretrukne alternativ ikke blir noe av.

– Det er ikke så ofte vi snakker om plan B. Men i den situasjonen vi er i nå, er det naturlig også å snakke også om alternativene til plan A, mener han.

Ikke «forelsket» i Ap

Selv om alle fylkeslederne er enige om hva de helst vil ha, er de splittet i synet på ekteskap med Arbeiderpartiet.

Mange av dem Aftenposten har snakket med, uttrykker skepsis til Ap.

– Det er ikke et alternativ jeg synes noe om. Jeg mener avstanden er altfor stor mellom Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, både i samfunnssyn, synet på staten og en rekke konkrete saker, sier Ann Kathrine Skjørshammer, fylkesleder i Oslo.

– Ap har ikke akkurat vist seg å komme med de mest positive frierisakene. Senest nå på sitt eget landsmøte foreslo de å fjerne K-en i KRLE-faget fra skolen, sier Brynjar Høidebraaten, fylkesleder for KrF i Østfold.

Han mener det er andre enn KrF som drar opp problemstillingen om et eventuelt samarbeid mellom KrF og Ap.

– Jeg skjønner godt at Ap og Sp ønsker å antyde at det ville vært positiv med et samarbeid, men for å si det slik: Hvis noen er forelsket i meg, betyr ikke det at jeg er forelsket i dem, fortsetter han.

Skuffet over Aps KRLE-vedtak

Flere av fylkeslederne Aftenposten har snakket med trekker frem Aps vedtak om å fjerne K-en i KRLE-faget som symboltungt, selv om de ikke tror det i seg selv vil hindre samarbeid.

Fylkesleder Tore Johan Øvstebø i Møre og Romsdal KrF er en av dem som uttrykker skuffelse over Aps landsmøte. Han peker blant annet på vedtaket om å fjerne K-en.

– Det er jo innholdet i faget som er viktig, og det blir ikke endret. Men det er noen saker der Arbeiderpartiet ikke har skjønt seg på KrFs sjel, hvis det er samarbeid de ønsker. Det var mulig for Ap å vise at de ville ha samarbeid med KrF. Da hadde de holdt på K-en, sier Øvstebø.

Han tror det er for tidlig med noe regjeringssamarbeid alt etter dette valget, og at man eventuelt må bruke tiden frem til neste valg for å skape den tilliten som skal til.

Vil ikke stenge døren mot venstre

Trude Brosvik, fylkesleder i Sogn og Fjordane KrF, er en av dem som snakker åpent om samarbeid med Arbeiderpartiet dersom plan A ikke blir noe av.

– Jeg tenker at hvis vi ikke får til det som er det primære, så må vi være frie til å forhandle med Arbeiderpartiet for å se om man kan komme frem til noe bra der, sier Brosvik.

Også fylkeslederen i Finnmark, Svein Iversen, mener det er riktig ikke å stenge døren for samarbeid mot venstre.

Fylkeslederen i Nordland, Per Pedersen, sier at Kristelig Folkeparti, som sentrumsparti, i prinsippet skal kunne samarbeide begge veier, altså både til høyre og venstre. Men han synes avstanden til Arbeiderpartiet har blitt lengre etter Aps landsmøte.

– Og jeg synes personlig det ligger mye maktarroganse i partiet som er vanskelig å forholde seg til, sier han.