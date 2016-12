Kulturministerens julehilsen på Facebook vekker reaksjoner

«Vær stolt av det norske! Kvikk Lunsj og brunost. Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Dugnad og grøt. Generasjoner har skapt det typiske norske».

Slik innleder Høyres kulturminister Linda Hofstad Helleland sin julehilsen på Facebook. Innlegget ble publisert på kvelden lille julaften og er delt og kommentert en rekke ganger.

Mens noen takker for fine ord, skriver at de ble rørt og ønsker god jul, gir andre uttrykk for avsky og spør seg om Høyre «trenger sin egen Facebook-minister som skal ta opp kampen med Listhaug og sjarmere de nasjonalistiske kreftene her inne».

Under kan du lese hele innlegget.

« ... skal være glad for at Nytt på Nytt har tatt Juleferie»

Statsråden får blant annet kritikk for å trekke opp en sak som ble mye debattert i mediene tidligere i desember, om at elevene ved en barneskole i Stavanger ikke får synge «Deilig er jorden» på juleavslutningen. Rektor har tilbakevist dette i mediene, og sagt at saken var basert på en misforståelse.

Helleland skriver at saken gjør henne litt trist:

«Jeg tror skolen skal være glad for at Nytt på Nytt har tatt Juleferie. For dette er bare komisk. At rektor snudde i tolvte time var klokt», står det i Facebook-posten.

Får kraftig kritikk av FAU-lederen

FAU-lederen på skolen er blant dem som svarer statsråden i kommentarfeltet.

«Dette løgnaktige julebudskapet ditt bidrar kun til at rasistene nok en gang kan komme på banen med sitt forfeilede budskap om muslimer som kommer og frarøver oss våre kristne så vel som ikke kristne juletradisjoner. Hadde virkelig ikke forventet at en statsråd fra Høyre, som liker å fremstå som et anstendig parti, skulle innlede julen med løgner på denne måten».

«Vi er litt skeptisk til hovedstaden vår også»

Helleland skriver også at det ikke er tilfeldig at vi ikke «klarte å skape nok entusiasme for IOC som medarrangør for nye Olympiske Leker i Oslo», at vi alltid har vært litt skeptisk til å bli «bestemt over» og at vi også har et litt ambivalent forhold til Oslo

«Vi liker at bestemmelser er kortreist. Brussel er altfor langt unna. Oslo også for så vidt. I mange bygder er kommunesenteret i nabobygda også for langt unna …. Men dette er Norge. Dette skaper identitet. Dette skaper entusiasme for å bevare identiteten», skriver kulturministeren.

Hun avrunder med å si at hun tror mange opplever at julen bringer oss nærmere kirken mange av oss tilhører.

«Vi våger å være tydeligere om vår kristne tro og tradisjon når det er jul enn ellers. Det synes jeg er bra. Vi kan tåle å bli mye tydeligere ellers i årets også. For toleranse er ikke det samme som utydelighet. Tvert om. Den som er tydelig og trygg i sin egen tro og tradisjon kan med større raushet møte dem som tror annerledes, med respekt og åpenhet. Å opptre nøytralt for å ikke tråkke noen på tærne er kanskje det skumleste vi kan gjøre», skriver Helleland.

Bør Sylvi Listhaug være sint på feministene eller takknemlig?

– Norge i dag er mangfoldig

Aftenposten har bedt om en kommentar fra statsråden og oversendt flere spørsmål til departementet. Blant annet spurte vi om statsråden sjekket opp historien om Stavanger-skolen før posten ble publisert.

Departementet svarer ikke på konkrete spørsmål, men oversender følgende uttalelse fra kulturministeren på e-post:

– Norge i dag er mangfoldig – både kulturelt, religiøst og verdimessig. Da utfordres vi til å tenke igjennom hvordan vi forvalter den arv og historie vi har med oss.

– Stolt av våre norske tradisjoner og verdier

– Kulturarven vår blir kanskje ekstra synlig i julen. Julen bringer med seg tradisjoner og skikker som vi gjentar år etter år. Selv om mange av dem er hentet fra andre deler av Europa har vi gjennom generasjoner gjort dem til våre. Jeg er stolt av våre norske tradisjoner og verdier, og ønsket å formidle det til mine Facebook-følgere, sier Helleland videre i e-posten.

Hun avslutter silk:

– Nå vil jeg ønske alle, både de som er enige og uenige med meg, en riktig god jul. I år som i fjor har jeg planer om å feire deler av julehøytiden med mine indiske venner, men med norske tradisjoner.

Oslos kulturbyråd publiserte følgende Facebook-post på julaften som et svar:

Her er et knippe reaksjoner fra Twitter: