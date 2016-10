Osdag vedtok landsmøtet til Handel og Kontor å følge i sporene til Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag og støtte innstillingen om å verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.

– Med dette vedtaket vil det ikke være grunnlag for konsekvensutredning i disse områdene, sier Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor, til VG.

Mener vedtaket er historisk

Også El- og IT-forbundet har varslet at de støtter forslaget. Dermed øker sannsynligheten for et flertall for vern på LO-kongressen i mai neste år. Det vil endre norsk oljepolitikk, mener miljøorganisasjonen Bellona.

– LO har alltid vært en av de største pådriverne for å åpne disse sårbare områdene. Nå er vinden åpenbart i ferd med å snu i Lofoten-debatten, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en pressemelding.

Også leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær jubler over vedtaket og mener det er historisk.

– Fagbevegelsen viser at de har tatt innover seg at vi må la oljen ligge i våre mest sårbare områder, sier hun.

– Bør konsekvensutredes

LO-leder Gerd Kristiansen står derimot fast ved at områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja bør konsekvensutredes for oljeutvinning.

Hun viser til handlingsprogrammet som LO-kongressen vedtok i 2013, der det heter at «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak».

– Jeg synes dette er et godt og balansert vedtak som tar opp i seg ulike hensyn, sier Kristiansen til Dagsavisen.

Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi har på sin side varslet kamp for å unngå et vedtak om vern av områdene.

Det pågår også en intern debatt i Arbeiderpartiet om Lofoten og Vesterålen. Den landes på partiets landsmøte til våren.

Frp: Hårreisende

Også Frps energipolitiske talsmann Øyvind Korsberg ser rødt etter vedtaket i Handel og Kontor.

– Det er helt hårreisende at Norges største organisasjon for fagarbeidere vil sette en stopper for nye arbeidsplasser i en svært presset bransje. Disse oljefeltene vil gi jobber til titusenvis, samtidig som det vil gi store inntekter til statskassen, sier han.

Nå frykter han at Arbeiderpartiet vil bli regelrett overkjørt av fagorganisasjonen.

– LOs makt i Arbeiderpartiet er udiskutabel. Jeg frykter at LO vil bestemme over Arbeiderpartiet i denne saken, som i praksis vil bety over og ut for verdiskapning i Nord-Norge, påpeker han.

Det ble bråk da olje- og energiminister Tord Lien inviterte oljeselskapene til å nominere blokker også i Lofoten og på Møre.

Høyre: Usolidarisk

Høyres Tina Bru mener vedtaket er usolidarisk.

– Mange av medlemmene i disse forbundene går hver dag på jobb i en velferdsstat som vi sammen har bygd. Mer enn noen andre burde disse forbundene forstå at inntektene fra olje- og gassnæringa har vært med på å finansiere denne velferden, sier hun til NTB.