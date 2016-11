LO-medlemmer vender ryggen til Frp

Oktobermålingen blant LO-medlemmene gir Frp kun 7,7 prosent oppslutning, skriver Dagsavisen. I oktober 2013 var oppslutningen på 17 prosent.

60,3 prosent svarer at de ville stemt Ap om det var valg i dag.

– Vanlige folk vil ikke ha Frp-politikk. Nå har de fått det i tre år, og det vil de ikke ha. Det viser oppslutningen i fagbevegelsen, og hvis ikke vi er vanlige folk, hvem er det da, spør LO-leder Gerd Kristiansen, som mener Frp er partiet for «de med mest».

Frps arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg svarer slik:

– Det er ingen hemmelighet at Frp har dårlige målinger om dagen. Da er det naturlig at også færre LO-medlemmer sier de vil stemme på oss. Jeg tror likevel mange av LOs medlemmer setter pris på at vi strammer inn innvandringspolitikken og står for tidenes satsing på vei og jernbane, sier han.