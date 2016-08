Leder i Aps homonettverk åpen for søskensurrogati

Det norske forbudet mot å benytte surrogatimødre er absolutt, mens danskene altså har laget et unntak i sin lov. Nå tar Øyan til orde for frivillig, altruistisk surrogati «dersom for eksempel søsteren din vil bære fram barnet», skriver Vårt Land. Også Nederland og England har unntak for tilsvarende surrogatiordninger.

– Jeg vet om ganske mange som er iherdige motstandere av kommersiell surrogati, men som er mer positivt innstilt til reelt frivillig, altruistisk surrogati. Selv er jeg enig med disse, sier Øyan til avisen.

Han ser ikke for seg at partiet han tilhører kommer til å åpne for kommersiell surrogati i løpet av de nærmeste årene.

Nei fra Høyre

Helsepolitisk talskvinne i Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, ønsker debatten velkommen i forbindelse med at bioteknologiloven skal revideres, men legger seg ikke på samme linje som Øyan.

– Høyre kommer nok ikke til å åpne for noen former for surrogati, sier hun.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har ikke lagt fram noe forslag for Stortinget ennå.