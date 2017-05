Listhaug: – Jeg bryr meg ikke om hva folk synes om mine valg

Listhaug har markert seg som motstander av fedrekvote og pålagt pappapermisjon.

Men selv har hun og mannen tatt et utradisjonelt valg:

Hun skal bare være hjemme i tre måneder i mammapermisjon etter fødselen. I juli skal familien sammen drive valgkamp sammen på Sunnmøre, før han fra august skal ha syv måneders permisjon.

På Frps landsmøte på Gardermoen denne helgen deltar både Sylvi Listhaug (Frp) og hennes Frp-ektemann Espen Espeset med babyen Steffen på én måned i barnevogn.

– Jeg skal prøve å amme til han er fire måneder. Vi må prøve å få ham til å ta flaske snart sånn at vi får dette til å fungere, sier Listhaug.

– Hva tror du ammeentusiaster som Gro Nylander ville sagt til opplegget?

– Det bryr jeg meg ikke noe om. Jeg kjører mitt eget løp. Barn har vokst opp i tusenvis av år på mange forskjellige måter, og det har gått bra, sier Listhaug.

– Jeg synes det er et veldig press i dag på dette med amming. Det er synd at det skal være sånn, og at de som ikke får det til skal oppleve press, sier hun.

Få med deg siste nytt fra Frps landsmøte i vår direkteblogg her

Nekter for dårlig forhold til Jensen

Selv om Listhaug for tiden er i mammapermisjon, stormer det likevel rundt henne.

VG siterer fredag en rekke anonyme kilder på det de hevder er et svært anstrengt og kjølig forhold mellom Frp-leder Siv Jensen og Listhaug.

Rolf Øhman

Dagen før stilte de to opp i et felles intervju i Dagbladet og forsikret at forholdet er godt.

Mens Aftenposten intervjuer Listhaug og mannen i lunsjpausen på Frps landsmøte, kommer Siv Jensen gående forbi. Hun løfter opp den urolige babyen og bysser ham så han faller til ro.

– Jeg blir rolig av dette selv, jeg, smiler Jensen.

– Du må prøve å ikke gulpe på kjolen hennes før landsmøtetalen, nå da, sier Listhaug.

Rolf Øhman

Listhaug hevder det ikke er riktig at hun har et anstrengt forhold til Frps leder.

– Hvis vi hadde et elendig forhold slik de skriver, ville ikke Siv Jensen gjort meg til landbruksminister i 2013. Hun hadde heller ikke latt meg bli innvandingsminister i 2015, sier Listhaug.

– Er du kandidat til å ta over den dagen hun gir seg som partileder?

– Det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Jeg mener Siv gjør en fantastisk jobb som partileder og håper hun blir sittende lengst mulig.

– Må bruke de mulighetene hun får

Listhaugs mann Espen Espeseth jobber selv i Frp som nestleder for partiets sekretariat på Stortinget.

– Synes du det er rart å være borte fra jobben under valgkampen?

– Jeg driver med noe langt viktigere. En av oss må være hjemme, det er en naturlig følge av det å få barn.

Rolf Øhman

Roser ektemannen

Listhaug sier ektemannens støtte har vært helt avgjørende for at hun har kunnet ha en så tidkrevende jobb som hun har i dag samtidig som hun har tre små barn.

– Når du velger partner er det viktig at du finner en som passer deg godt og gjør at du kan få utviklet ditt potensial, sier hun.

– Det hadde blitt vanskelig om begge to skulle jobbe like mye. Vi har ikke ønsket å bruke au pair og har heller ikke familie som kan hjelpe til i nærheten.