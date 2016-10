Listhaug: «Her i Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt.»

Tirsdag formiddag inviterer Listhaug til regjeringens nasjonale integreringskonferanse, som ble åpnet av statsminister Erna Solberg (H) i Oslo klokken 10.

Noen timer før konferansen åpnet har innvandrings- og integreringsministeren fra Frp delt et innlegg på sin Facebook-side.

Innlegget har ved 11-tiden tirsdag fått over 10.000 liker-klikk og hundrevis av kommentarer.

Statsråden har selv vært inne og svart flere personlig i debattråden.

– Må ikke spise eller drikke det

Mange er positive og roser integreringsministeren.

«Takk for det, Kenneth! Tiden for å skyve utfordringene under tepper er forbi», svarer Listhaug en av debattantene.

Men statsråden får også kritikk.

«Interessant at du forutsetter at alle i Norge har de samme verdiene og at alle drikker alkohol. Virker for meg som du har et utrolig snevert bilde av hva et menneske som bor i Norge er», skriver en kvinne.

Listhaug svarer: «Det er mange jobber som innebærer at man må håndtere alkohol og svinekjøtt. Det betyr ikke at man må spise eller drikke det.»

Mye pepper på twitter

På twitter er mange kritiske til Listhaugs innspill, blant annet medisinstudenten Usman Mushtaq som er sentral i EAT-stiftelsen:

Andre vitser med utspillet fra Listhaug:

– Ok med joggebukse eller nikab på fritiden

Også i Dagbladet tirsdag oppfordrer Listhaug innvandrere til å tilpasse seg norsk levesett, blant annet ved ikke å dekke til ansiktet sitt.

– Arbeidsgivere vil neppe ansette mennesker de ikke kan se hvem er. Du kan ikke jobbe i butikk med tildekket ansikt. Jeg tviler på at kundene vil synes det er særlig hyggelig, sier integreringsministeren.

Men hun legger seg ikke opp i hvordan folk kler seg på fritiden.

– Der står folk fritt til å gå rundt i joggebukse eller nikab, sier hun.

Generalsekretær Ann-Magritt Austenå i NOAS mener ifølge NTB at nikab er et marginalt problem i Norge, mens motvilje mot å håndtere svin og alkohol kan være reelle utfordringer for noen.

Tungt regjeringslag på konferansen

Bakteppet for integreringskonferansen tirsdag er at det i 2015 kom over tre ganger så mange asylsøkere til Norge som i et normalår.

På programmet står blant annet foredragsholdere som Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo, og Unni Wikan, professor ved Universitetet i Oslo. I tillegg til statsministeren og integreringsministeren, vil også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kulturminister Linda Hofstad Helleland delta i konferansen.