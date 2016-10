Listhaug advarer mot nikab i Norge

– Skal du på jobbintervju, møter du ikke opp i joggebukse og caps. Alle må tenke over framtredenen sin, og hvordan de opptrer. Derfor kan du heller ikke stille opp i nikab, sier statsråden til Dagbladet.

Listhaug inviterer tirsdag formiddag til regjeringens nasjonale integreringskonferanse, som åpnes av statsminister Erna Solberg (H) i Oslo.

– Arbeidsgivere vil neppe ansette mennesker de ikke kan se hvem er. Du kan ikke jobbe i butikk med tildekket ansikt. Jeg tviler på at kundene vil synes det er særlig hyggelig, sier integreringsministeren.

Men hun legger seg ikke opp i hvordan folk kler seg på fritiden.

– Der står folk fritt til å gå rundt i joggebukse eller nikab. Men for å skaffe deg jobb eller å utføre en jobb, gjelder det helt andre krav. Da må den enkelte av oss ta hensyn til omgivelsene, sier Sylvi Listhaug.

Generalsekretær Ann-Magritt Austenå i NOAS mener at nikab er et marginalt problem i Norge, mens motvilje mot å håndtere svin og alkohol kan være reelle utfordringer for noen.