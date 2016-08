Listhaug vil ha stortingsplass i Møre og Romsdal

Nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal sendte fredag ut forslag til Fremskrittspartiets lokallag der Frp-statsråden er foreslått på sikker plass, skriver Dagbladet.

Etter at Listhaug tidligere i måneden gjorde det klart at hun ønsket en plass på Stortinget, har det vært uklart hvilket fylke hun ville stille i. Statsråden bekrefter nå at hun har sagt ja til å stille i hjemfylket.

På andreplass

Nominasjonskomiteen foreslår Sylvi Listhaug på andreplass, bak parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik. Landbruksminister Jon Georg Dale er plassert på den usikre tredjeplassen.

Nåværende stortingsreprsentant Oskar Grimstad trekker seg.

I dag har Frp to stortingsrepresentanter fra Møre og Romsdal, men hadde tre i forrige periode.

Partileder-diskusjon

Dermed kan også diskusonen om hvem skal etterfølge Siv Jensen som Frp-leder blusse opp igjen.

Jensen har vært Frp-leder siden 2006, og ble på landsmøtet i april i år gjenvalgt for to nye år. I 2018 vil hun har vært partileder i 12 år.

Lansert av Carl I. Hagen

Frp-nestor Carl I. Hagen lanserte Listhaug som «den soleklare favoritten» til å etterfølge Jensen i et intervju i Aftenposten i april i år, rett før Frps landsmøte.

Samtidsig var det klart at hun burde være valgt inn på Stortinget for å «være i posisjon» til å kunne bli partileder.

Leder-kandidater med stortingsnei

I tillegg har dagens to nestledere, 1. nestleder Per Sandberg og 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen, gitt beskjed om at de ikke ønsker renominasjon til Stortinget.

Listhaug kan derfor vise seg å bli den eneste reelle kandidaten til å etterfølge Siv Jensen som leder - hvis Jensen gir seg ved neste korsvei, som er om to år.

– Stort engasjement

– Det har vært stort engasjement i flere fylker for å få meg på nominasjonslista, noe jeg tar som en stor tillitserklæring. Jeg er veldig beæret, men måtte til slutt velge. Da var Møre og Romsdal det riktige, sier Sylvi Listhaug.

– Selv om jeg har bodd i Oslo i mange år, er jeg fortsatt sterkt knyttet til bygda mi Ørskog og Møre og Romsdal. Jeg ble veldig glad over å bli spurt.

Hard konkurranse

Listhaug har sagt at en forutsetning for at hun stiller er at hun nomineres på sikker plass.

Den siste tiden har det blitt spekulert heftig om hvilket fylke Listhaug ville stille i. Valgforsker Frank Aarebrot sa tirsdag at det vil være attraktivt for et fylkeslag å få den profilerte politikeren på topp på sin nominasjonsliste.

Vil gi drahjelp

– En kjent førstekandidat gir resten av listen drahjelp, og partiet kan kanskje få inn flere personer på Stortinget, sier Aarebrot til NTB.

– Ble bedt om å fortsette

Listhaug har tidligere kun vært vararepresentant for Oslo og for Møre og Romsdal på Stortinget. Hun har brukt sommeren på å vurdere om hun vil søke stortingsplass i neste periode. I et intervju med Dagbladet forrige fredag kom avklaringen.

– Jeg har fått veldig mange henvendelser fra politisk engasjerte mennesker, både internt i partiet, men også masse vanlige folk utenfor partiet. De har bedt meg fortsette. Jeg synes det er vanskelig å skuffe dem som har tro på meg, sa Listhaug til avisen. (NTB)