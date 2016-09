MDG inviterer Venstre, KrF og Ap til budsjettforlik

Regjeringens forslag om å øke drivstoffavgiftene med «bare» 15 og 35 øre er etter det Aftenposten erfarer uakseptabelt for samarbeidspartiene Venstre og KrF.

– Ap har tidligere sagt at Venstre kan få mer gjennomslag med dem. Det ønsker vi i MDG å nå ta på alvor, sier Rasmus Hansson i MDG.

Dermed ligger det an til en dramatisk budsjettprosess etter at Regjerignens forslag til statsbudsjett legges frem torsdag i neste uke.

– De Grønne ber et alternativt flertall ta ansvar for en bilpolitikk som leverer utslippskuttene alle har lovet, sier Hansson.

Venstre og KrF mener forslagene til økninger av drivstoffavgiftene er så snaut at det representerer et brudd med enigheten som ble inngått mellom de fkire partiene i fjorårets budsjett.

Begge partier mener dette ikke vil innebære «det grønne skiftet» som de fire partiene skriftlig er blitt enige om.

Venstre og KrF sitter nå i møter for å avgjøre hvorden de skal møte Regjeringens forslag til økning av drivstoffavgiftene.

– For å holde klimaløftene må det kuttes omtrent 700 tusen tonn CO2-utslipp hvert år i veitrafikken frem til 2017. Det blir knalltøft, men det skyldes at ulike regjeringer ikke har kutter et gram til nå, sier Hansson.

– MDG inviterer derfor Ap, Venstre og KrF til å ta ansvar og inngå et grønt transportforlik, som kutter utslippene så mye som Stortinget har lovet verden og det norske folk å gjøre.