MDG med ultimatum før valget: Vil stoppe all ny oljeleting

Sentralstyret i Miljøpartiet de Grønne (MDG) vil gå inn i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget med et klart ultimatum:

«MDG vil ikke støtte en regjering som setter i gang åpningsprosesser på sokkelen i stortingsperioden, inkludert utlysning og tildeling av leteblokker i forhåndsdefinerte områder,» lyder budskapet partiledelsen foreslår at landsstyret vedtar i helgen.

– Det er det samme som å beslutte at vi begynner avslutningen av oljevirksomheten. Vi mener dette er et helt avgjørende og konstruktivt vedtak Norge må fatte for å sette kreftene i gang med å bygge det bærekraftige næringslivet vi skal leve av i årene fremover, sier nasjonal talsperson og partiets eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson.

Ledelsen tapte avstemningen på landsmøtet: MDG vil avvikle oljevindustrien helt innen 15 år.

Han viser til at rundt 50.000 arbeidsplasser har forsvunnet fra oljenæringen de siste fire årene, og sier «alt tyder på» at både oljeprisen, etterspørselen etter olje og sysselsettingen i sektoren kommer til å falle. Partiet vil vri støtten til oljenæringen over mot andre mulige vekstnæringer, som nye former for oppdrett og offshore vindkraft.

Vil stanse pågående lisensrunder

Ultimatumet innebærer at MDG vil stanse tildelingen av lisenser gjennom 24. konsesjonsrunde, som Regjeringen satte i gang i fjor høst. Også årets tildelingsrunde av forhåndsdefinerte områder skal stoppes. Hva som skal skje med lisenser som er delt ut men som selskapene ikke har begynt å lete på, er et spørsmål som ifølge Hansson krever juridiske avklaringer.

– Du risikerer ikke at dere utelukker partiet fra eventuelle regjeringsforhandlinger allerede før de begynner med dette kravet?

– Nei, absolutt ikke. Det er valgresultatet som avgjør. Høyre og Ap vil sikkert si dette er helt uaktuelt, men hvis vi kommer i en vippeposisjon etter valget, er H og Ap to partier som er så politisk realistiske og glade i makt at de kommer til å ta dette på det største alvor, sier Hansson.

Minimumskrav

Partiet har diskutert om det skal stille flere ultimate krav, slik SV har gjort, men Hansson og sentralstyret ønsker å gå inn i valgkampen med kun ett ultimatum.

– Vi mener det er fornuftig og praktisk å ha ett krav. Jeg mener det er et godt krav, som er definerende for vår politikk, samtidig som det er veldig retningsgivende for norsk samfunnsliv, sier han.

– Dere vil ikke støtte en regjering som åpner for ny oljeleting. Innebærer det at dere vil felle en regjering som gjør dette, om dere får sjansen?

– Nøyaktig hvor langt vi vil gå, gjenstår å se, sier Hansson.

Han understreker at det er opp til landsstyret å ta endelig beslutning om antall krav og ordlyden i disse.

– For oss er dette inngangsbilletten eller startpunktet for eventuelle samtaler - en test på om vi har en samtalepartner som snakker om samme politiske realitet. Partier som ikke vil ta dette på alvor, kan vi ikke ha en fornuftig samtale med, sier han.

Høyre: – Vil få alvorlige følger

Hverken Høyre eller Arbeiderpartiet synes ultimatet til MDG er noen god idé.

– Vi avviser ultimatet og synes ikke det er naturlig å sette frem ultimater før valget er gjennomført. Forslaget er ikke på linje med vår politikk. Vi ønsker å utvikle norsk sokkel videre på en kunskapsbasert og forsiktig måte, sier Aps energipolitiske talsmann, Terje Lien Aasland.

– Én oljejobb tilsvarer verdiskapningen til om lag seks vanlige jobber i privat sektor. Hvis MDG går viljen sin, vil det få alvorlige følger for inntektene til fellesskapet og mange tusen mennesker vil miste en jobb å gå til, sier Høyres energipolitiske talsperson, Tina Bru.