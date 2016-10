Møre og Romsdal Frp foreslår å vrake Listhaug som listetopp

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale får tredjeplassen på listen.

Det var ventet at både Dale og integreringsminister Listhaug ville få sikre plasser før valget neste høst.

Beslutningen kom svært overraskende på sentrale personer i partiet, skriver Sunnmørsposten.

Planen da nominasjonskomiteen samlet seg til møte i går ettermiddag var å sende ut en liste uten et navn på toppen, etter at Harald Tom Nesvik overraskende trakk seg lørdag.

Men under møtet skjedde det noe, bekrefter leder av nominasjonskomiteen Stig Rune Andreassen.

– Under møtet ble en enstemmig komité enig om at vi ønsket å sende ut en liste med forhåndsnominerte kandidater og at vi ville foreslå Sve på førsteplassen, sier Andreassen.

Sve var ordfører i Stranda kommune fra 2002 til 2011 og er mangeårig fylkesleder i Møre og Romsdal Frp.

Partiets lokallag skal nå komme med sine innspill, men til Sunnmørsposten sier nominasjonskomiteens leder at de forventer at forslaget vil få gjennomslag.