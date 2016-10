Mot ny rekord i oljepengebruk fra Siv Jensen

Oljepengebruken kommer til å øke med rundt 20 milliarder kroner, til 225 milliarder kroner, viser ulike anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB), DNB Markets og Nordea Markets.

Ekspertene antar at regjeringen vil ta ut litt i overkant av 3 prosent av oljefondets verdi neste år, noe som i så fall vil være en økning fra 2,8 prosent i år.

– Regjeringen har respondert på oljebremsen ved å bruke mer oljepenger i 2015, 2016 og trolig i 2017, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til NTB.

– Det er i utgangspunktet en fornuftig tilpasning. Dette er meningen med handlingsregelen – når det går litt trått, skal du bruke litt mer, sier han.

Handlingsregelen er styrende for oljepengebruken og tilsier at ikke mer enn 4 prosent av fondet skal brukes over statsbudsjettet.

Dagens Næringsliv har fått bekreftet et av nøkkeltallene i budsjettet, nemlig at budsjettimpulsen blir på 0,4 prosent. Det er mindre ekspansivt enn flere økonomer ventet.

Tilsvarende tall for 2016 er 1,1 prosent. Budsjettimpulsen er et mål på hvor mye budsjettet bidrar til veksten i norsk økonomi. Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets beregner at dette vil innebære et uttak fra oljefondet på 3,2 prosent neste år, mens sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank kommer fram til 3,0 prosent.

Grunnen til de ulike tallene er ulike beregninger av hvor stort oljefondet vil være ved årsskiftet.

Advarsler

Professor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole (NHH) har ledet et utvalg som anbefalte å fase oljepengene inn i økonomien saktere enn i dag.

– Det er riktig å skjele til konjunkturene, men jeg er redd for en situasjon hvor vi over for lang tid tråkker gassen i bånn. Vi er i ferd med å nå toppen av den innfasingen av oljepenger vi kan ha, sa han til NTB før sommeren.

Thøgersen-utvalget anbefalte at budsjettimpulsen bør være mellom 0,1 og 0,2 prosent.

I revidert budsjett ble oljepengebruken pumpet opp med vel 10 milliarder, til 205,6 milliarder. Fondets verdi er justert noe ned i løpet av året, men var ved inngangen av 2016 på 7.460 milliarder. SSB anslår at oljepengebruken kommer til å ligge på 3 prosent både neste år og de to påfølgende årene.

Et strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd på 3 prosent, basert på fondets verdi ved inngangen til 2016, tilsier at Jensen vil smøre budsjettet med 225 milliarder kroner neste år.

DNB-advarsel

Også DNB Markets advarer mot økt oljepengebruk.

– For høy offentlig etterspørsel kan bidra til lønnspress i deler av økonomien. Det kan skape press på det inntektspolitiske samarbeidet og svekke grunnlaget for den ekspansive pengepolitikken, skriver banken i Økonomiske utsikter i august.

DNB legger til at de venter et noe mer ekspansivt budsjett neste år, nærmere bestemt 225 milliarder kroner, tilsvarende 3,1 prosent av fondet.

Nordea viser til at det er stortingsvalg neste år.

– Neste år er det valgår, og vi regner med fortsatt sterk vekst i offentlig pengebruk, selv om behovet for finanspolitiske stimulanser strengt tatt blir mindre, skriver banken i Economic Outlook.

