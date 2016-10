– En lek med tall, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal til NTB.

Hun mener statsminister Erna Solberg (H) sprer falske forventninger til bilistene om at den nye tilskuddsordningen på 500 millioner kroner vil gi lavere satser utenfor de store byene på kort sikt.

– Når statsministeren selv presenterte 10 prosent reduksjon i bomsatsene som en kompensasjon til bilistene for økte drivstoffavgifter, er det en sannhet med store modifikasjoner, sier Sagedal.

– Oversalg

NAF er i hovedsak godt fornøyd med regjeringens pakke for bilavgiftene og berømmer grepene som gjøres med engangsavgiften og årsavgiften.

Men at tilskuddsordningen på en halv milliard skal føre til en generell reduksjon i bompengetakstene, har organisasjonen altså ingen tro på.

– Det er et rent oversalg fra regjeringens side. Det er ingen grunn til å tro at bomsatsene vil bli 10 prosent lavere neste år. I beste fall kan man håpe på en slik reduksjon på sikt, men i praksis er alt opp til bomselskapene selv, sier Sagedal.

Motvilje

Ifølge Samferdselsdepartementet er tilskuddet også ment å motivere dagens bompengeselskaper til å slutte seg til bompengereformen. Reformen skal kutte dagens 60 selskaper til fem nye regionale bomselskaper som fylkeskommunene skal etablere i løpet av neste år.

– Vi er tilhengere av denne reformen. Den vil forhåpentlig kutte driftskostnader og finanskostnader og gjøre at det bilistene betaler inn, i størst mulig grad går til vei. Men det er lokal motvilje mot reformen flere steder, og den vil uansett ta tid å gjennomføre, sier Sagedal.

Må søke

Modellen som regjeringen ønsker innført, slår fast at bompengetilskuddet først skal utbetales etter søknad – og bare til prosjekter som slutter seg til de nye regionale selskapene og som legger om til ny takst- og rabattstruktur.

Tilskuddet skal ikke gis til prosjekter i bynære områder, der bompenger er begrunnet som klimatiltak.

Forslaget er del av budsjettopplegget for omlegging av bilavgiftene, som regjeringspartiene i utgangspunktet ikke er villige til å forhandle om. Økt veibruksavgift på 15 øre for bensin og 35 øre for diesel samt 20 øre økning i mineraloljeavgiften inngår også i denne pakken.

Forslagene har ført til en spisset konflikt mellom Fremskrittspartiet og Venstre, der partitopper i begge partier sier klart nei til å bøye av.

Høyere pendlerfradrag og avskrivningssatser for lastebiler, varebiler og drosjer samt kutt i årsavgiften og omlegging av engangsavgiften er andre elementer. Opplegget som ifølge regjeringen skal bidra til et grønt skatte- og avgiftsskifte er blitt dårlig mottatt av de to samarbeidspartiene Venstre og KrF.